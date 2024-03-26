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捷運站噴灑辣椒造成恐慌 捷警追緝將重罰拘留和罰鍰

男子在台北站內噴辣椒水。（記者劉慶侯翻攝）

男子在台北站內噴辣椒水。（記者劉慶侯翻攝）

2024/03/26 12:54

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北捷運台北站近日屢遭不明男子故意灑辣椒水，刺鼻的氣味造成民眾驚恐。警方追查發現對方還故意在台北站內溜躂，明顯是想看民眾驚惶失措的模樣。捷運警察目前正追緝對方中。

北市警捷運警察隊是3月25日晚間8時40分，接獲捷運公司站長報案，指稱有旅客反映捷運台北站B1商店街，傳出有刺鼻味，造成往來旅客身體不適。

警方隨後立即調閱周邊監視器查處，發現是有名男子趁無人注意時，將辣椒水朝後方噴灑，才造成路過民眾口鼻不適，猛打咳嗽和噴嚏。

警方循線追查中，又再發現對方於3月17日20時15分，同樣也在台北站藍線月台行走時隨機噴灑辣椒水，噴完後同樣也在站內四處閒晃，狀似在欣自己的「傑作」。

捷警隊表示，民眾隨意噴灑不明氣體行為，違反大捷法妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，可處1萬元以上100萬元以下罰緩，並依違法次數分別計罰。

此外，另觸犯社會秩序維護法63條第1款4款「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者。」罪責，得處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰或傷害罪。

捷警隊目前根據男子犯案時間和出入站等特點，已鎖定嫌犯身份，現已循線追緝中。

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