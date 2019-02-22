北斗前鎮代會主席為子買票 一票500判4年

2019-02-22 17:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕北斗鎮前鎮代會主席鄭俊宏於去年9合一大選期間，為求競選鎮民代表的兒子順利當選，委由熟識多年的羅姓鄰長、塗姓親家母當樁腳，以每票500元向選民行賄，一丘之貉買票行為遭彰化檢警查獲，依違反公職人員選罷法起訴，彰化地院近日審結，將鄭俊宏判處4年有期徒刑，褫奪公權4年。

羅姓鄰長行賄部分處1年10月徒刑，褫奪公權3年，收賄部分處2月徒刑，得易科罰金，褫奪公權2年，緩刑3年，並應向公庫支付10萬元；塗姓親家母處1年6月徒刑，褫奪公權3年，緩刑3年，並應向公庫支付8萬元。

判決書指出，鄭俊宏（67歲）是北斗鎮鎮第2選區鄭姓候選人父親，他於2018年9月底、10月初到羅姓鄰長住處，分別交付2萬2000元、8800元，指示以每票500元向選區內有投票權人賄選，其中2800元為「走路工」報酬；9月底，鄭男到塗姓親家母住處，交付1萬5千元，指示以每票500元向選民行賄。

檢警10月24日展開搜索，傳喚多名樁腳、選民到案說明，審理期間，鄭男、羅男、塗女等人坦承賄選，鄭男一度請求減刑，法官審酌，鄭俊宏為候選人之父，居於主導地位，嚴重影響選舉公正性，不足同情，重判4年徒刑，褫奪公權4年。

法官也考量，羅男曾因賭博罪、塗女違反電業法判刑，雖已執行完畢卻為本案行賄犯行，顯見民主、法治觀念不足，為彌補過錯，除量處其刑也命羅男、塗女應向公庫支付10萬、8萬元以啟自新。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/