賣票者認罪又翻供 檢要她「限時翻供」以求法官給予緩刑

2019-02-21 11:54

［記者楊政郡／台中報導］去年九合一選舉，台中市和平區長參選人張瑞紘（落選）的競選總幹事江德安，被查出涉嫌在選前以1票2000元行賄林女遭拒，又以每票3500元與陳女達成期約及交付3票共1萬500元賄款行為，檢察官偵結依違反選罷法起訴江及陳女。

檢察官調查指出，江德安是和平區長參選人張瑞紘的競選總幹事，2018年11月17日（投開票日為11月24日）上午，在南勢活動中心附近、林女住處路口，拿2000元給林女要她支持張，林女拒絕，又說不然可買維士比給原住民喝也可，林女也拒絕，江就把錢拿回去。

而同月江以電話聯繫陳女，雙方談妥陳女會從市區回家鄉和平區投票，且一併交付設籍在和平區東關路某宅包括陳女的3票，一票3500元，陳女在投票前11月22日從市區中國附醫（作體檢）返回和平區戶籍地，翌日上午即到張的競選總部，由江交付3票共1萬500元現金給陳女，而此時檢警對江進行監聽，立即循線在和平區衛生所前逮捕陳女，在她身上搜出剩餘9295元。

而陳女一開始坦承這是買票錢，後來又翻供、配合江的說法，說是在競選總部煮飯，是總部給她的薪水，但檢方查出陳女到總部煮飯，1天2餐工資1500元，10天拿了1萬5000元，且通訊監察中聽到，江與陳女對話，江說會留錢給她，陳女回以「會回去投票」，又說「東西不要動（東西指賄款）」等等，這1萬500元是買票錢較可信。

檢察官說陳女原已坦承犯行，本要給予緩起訴，但後來又在人情壓力下翻供，如果審判中有悔悟，在審理中能再翻回來！可請法官給予再新機會，給予緩刑。

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