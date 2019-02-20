疑涉賄選遭通緝 金門翁姓縣議員落選人投案聲押獲准

2019-02-20 22:42

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署今天表示，去年地方公職人員選舉中，第1選區翁姓縣議員候選人涉嫌與金寧鄉楊姓鄉民代表候選人結盟，以縣議員1票新台幣5000元、鄉民代表1票3000元向選民行賄；楊嫌已另案起訴、交保，翁嫌經檢方通緝月餘，19日主動投案，檢方訊問後以翁嫌有逃亡、串供之虞向法院聲押獲准。金門去年5合1選舉至今共計5案，6人遭聲押獲准。

翁、楊兩人均選舉失利，翁嫌自從被檢方鎖定偵查，一度銷聲匿跡，檢方1月發布通緝又屢傳不到；翁嫌19日由律師陪同主動到案，但對於檢方指控的犯行全盤否認。

金門地檢署主任檢察官吳錦龍說，被告雖否認犯行，但犯罪嫌疑重大，且有事實足認有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押、禁止接見通訊獲准。

金門區域立委補選在即，6搶1局面競爭激烈；金門地檢署檢察長洪家原強調，辦案沒有期限也沒有上限，一定徹查到底，檢警調已經用具體行動展現查賄的態度及決心，請民眾一定要有信心，再次呼籲有心人士不要心存僥倖。

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