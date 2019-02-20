餐會拜票涉賄選 北檢起訴4名愛國同心會成員

2019-02-20 10:04

〔記者錢利忠／台北報導〕去年九合一選舉前，參選台北市中正、萬華區的中國民進黨籍議員候選人張秀葉，及其所屬的愛國同心會會長周慶峻等人，被檢舉涉嫌以舉辦餐會方式賄選，周慶峻承認出資辦餐會，但否認賄選；台北地檢署今天依違反選罷法將張秀葉、周慶峻、周妻林明美、擔任餐會籌辦人的張秀葉辦公室主任陳玲湘等4名愛國同心會成員起訴；此案是否另涉及中國資金介入選舉，仍持續調查中。

檢調調查期間，另查出周慶峻曾於去年11月6日，拿1萬美元到經營地下匯兌的「黃小姐理財工作室」詢價，周慶峻最後雖沒向該業者換匯，但檢調仍查出該業者涉嫌自2016年至2017年間非法經營地下匯兌，兌換金額約2千萬元，不法所得約20萬元（已繳回），今另依違反銀行法將業者陳志明、黃于思2人起訴。

檢調調查，愛國同心會於去年10月1日在北市中山區一郎日本料理餐廳舉辦餐會，席開56桌，每桌價格7800元，若以每桌十人估算，參加餐會的人可能多達600人。

檢方查出，該場餐會名義上是慶祝中國69週年國慶日，免費招待民眾用餐，並在舞台上大揮五星旗，但張秀葉同時在會場拜票，請求大家把票投給她，且現場有許多中正、萬華區選民參加，張利用餐會造勢的行為，已涉嫌違反選舉罷免法。

58歲的張秀葉曾接受媒體採訪，自稱1992年從中國嫁來台灣，在愛國同心會工作十幾年，此次政見包括和平統一救經濟，以及替中國籍配偶爭權益。

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