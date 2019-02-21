愛國同心會長涉賄選 檢不排除有中資

2019-02-21

辦餐會助會員參選 起訴4人

〔記者黃捷、錢利忠／台北報導〕去年九合一選舉，愛國同心會成員、中國民進黨籍張秀葉參選台北市議員，會長周慶峻等3人舉辦餐會為張助選，遭檢舉賄賂選民，台北地檢署昨依違反選罷法將4嫌起訴，持續追查釐清相關資金是否來自中國。

1桌7800元 會長買單56桌

張秀葉參選北市第5選區（中正、萬華區），她的辦公室主任陳玲湘去年10月在中山區一郎日本料理餐廳舉辦餐會，免費招待民眾用餐，席開56桌，1桌價格7800元，以每桌10人估算，參加者近600人。

砸大錢選議員 僅286票

餐會名義上是慶祝中國69週年國慶日，還有人在舞台上揮舞五星旗，張秀葉在周慶峻、周妻林明美及陳玲湘陪同下逐桌拜票，請求大家把票投給她，但犯行未奏效，張秀葉僅得286票，在該選區墊底。

檢調是在去年11月12日發動搜索，在張秀葉住處扣得記錄選舉資金流向的帳冊，4人否認賄選，但檢方認定餐會資金由周慶峻買單，賄選犯行明確。由於愛國同心會與中華統一促進黨關係緊密，都被視為「紅統」團體，檢調不排除相關金錢來源與中資有關，此部分持續追查中。

還扯出非法地下匯兌

檢調偵查期間還爆發案外案，周慶峻去年11月曾拿著1萬美元到台北市西門町「黃小姐理財工作室」，詢問能否換成新台幣，最後雖未換匯，不過檢調查出業者陳志明、黃于思非法經營地下匯兌，經手約2000萬元，不法所得20萬元，陳、黃繳回犯罪所得，被另依違反銀行法起訴。

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