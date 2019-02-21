涉賄選買票 苗縣頭屋1鄉民代表判當選無效

2019-02-21 16:37

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地檢署於本屆地方公職人員選舉查察賄選、幽靈人口等違反選罷法情事，去年12月28日向苗栗地方法院遞狀14件、對15名當選人的當選無效之訴。苗栗地院今天宣告頭屋鄉第2選區范姓鄉民代表當選無效，也是本屆選舉第1件當選無效判決。

檢警調查，范姓鄉民代表於本屆選舉，為求當選，於去年投票日前，在其頭屋鄉曲洞村住處附近工寮內，交付現金1萬5千元給劉姓樁腳，指示劉姓樁腳先行向選區內具有投票權的選民確認投票意向，若有意支持者，則交付1票現金1千元之代價，用以行賄。

之後，劉姓樁腳隨即找上鄒姓選民，交付4票之對價現金4千元給對方，並央求鄒姓選民及其家人於本次選舉投票支持范姓鄉民代表，而鄒姓選民收受款項後，也允諾支持。

此外，范姓鄉民代表於去年11月間某日，前往具有投票權的梁姓選民住處，交付現金1千元給梁姓選民，並央求梁姓選民於本次選舉投票支持他，梁姓選民於收受後即允諾支持。

范姓鄉民代表雖辯稱，他拿1萬5千元給劉姓樁腳，是因要成立競選總部，欲買一些總部要用的東西，結果劉姓樁腳拿給鄒姓選民買票，後來他才與劉姓樁腳說，既然買了就算了；另，梁姓選民部分，是因其子癱瘓10餘年，才給1千元請梁姓選民於選舉幫忙。

但法官調查，劉姓樁腳、鄒姓選民、梁姓選民於偵查時，都證述范姓鄉民代表拿錢買票，不採信范姓鄉民代表辯詞，認范姓鄉民代表違反選罷法第99條第1項規定之交付賄賂賄選行為，宣告當選無效。全案可上訴。

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