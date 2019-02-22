幫派份子市區槍戰嚇人 3嫌帶槍向竹東警方投案

2019-02-22 15:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮本月15日傳出槍響，在鎮上引起驚動，警察局成立專案小組，鎖定人車連日調查；竹東分局表示，繼新湖分局逮捕新豐太陽會兩名嫌犯後，在警方策動下，新竹市天橋幫戴姓、朱姓、劉姓等3名男子，21日帶槍投案。

竹東警分局調查，新豐太陽會陳、林2名嫌犯，疑似與新竹市天橋幫的蔡姓男子有債務糾紛，兩幫人馬在臉書上起衝突，互相嗆聲；15日陳林開車行駛台68線快速道路，正巧發現蔡男的駕車，仇家狹路相逢，兩方隨即展開追逐槍戰。

兩車一路從台68線追到竹東鎮上，沿途多次開槍，不顧周邊人車安全，所幸都無人受傷。

竹東警分局專案小組運用大數據分析，抽絲剝繭，鎖定涉案人車，積極追查，歹徒自知遭警方全面鎖定，走頭無路，在警方策動下，新竹市天橋幫戴姓（19歲）21日帶著一把仿金牛座改造手槍，與朱姓（23歲）、劉姓（26歲）等3名男子，到竹東分局投案。

警方表示，戴嫌等人供稱，與新豐太陽會陳、林兩嫌在竹東消防分隊前方對嗆時，戴嫌對空鳴發3槍。訊後，警方將全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新竹地檢署偵辦。

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