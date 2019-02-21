男高中生怨爸禁手機逃家 慘被朋友爸逼掰肛、打手槍

2019-02-21 09:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕就讀高中一年級的小綱（化名）玩手機遊戲玩太凶被父親制止， 小綱口父親大吵一架後逃家，寄宿在好友家中，卻被好友的父親戚男借故指稱他偷東西，逼小網脫光衣服搜身，還被掰肛、打手槍，小綱逃回家後向母親告知此事，報警後，戚姓男子被依強制猥褻罪判刑1年。

判決指出，小綱寄宿友人小鎧家長達19天，因逃家時衣服帶不夠換穿，於是向小鎧商借衣物，當小綱在衣櫃找衣服穿時，小鎧的父親戚男質疑小網在偷東西，於是要求小綱把身上的衣物脫光搜身，不然就要報警處理。

小綱擔心報警後會被父親知道行蹤，於是把身上的衣物脫到僅剩內褲，但戚男不滿，動手強脫小綱的內褲，並趁小綱蹲下欲撿拾內褲時，趁機將他強壓在地，還伸手握住小綱的生殖品上下套弄「打手槍」，還掰開小綱的肛門檢查有沒有藏東西。

小綱被掰肛後，向戚男說肚子痛想大便，戚男放他一馬，小綱抱著衣服躲到廁所後，趁機向小鎧求援，還錄下戚男在廁所外叫囂的聲音，後來小鎧陪著小綱去坐計程車回家，小綱回家後一直做惡夢，母親查覺後逼問，小綱才向母親告知被猥褻的事。

橋頭地院審理時，戚男否認犯行，辯稱擔心小綱偷他印章或重要東西，才掀開他上衣，搜身，並沒有叫小綱脫光衣服或掀褲子，也沒有把他壓在地上摸生殖器或肛門云云，但合議庭勘驗小網的錄音檔、傳喚相關證人並根據醫院鑑定報告，認定戚男所辯之詞不足採信，因此判他有罪，得上訴。

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