生母引狼入室 乖巧國一女連遭猥褻被迫二度逃家！

2019-02-17 23:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕11歲國一少女小美（化名）的母親結識黃姓男友後，讓黃男進出母女香閨，哪知黃男一來就對小美上下其手，多次強制猥褻，事後小美故意繞路就是不想回家，更二度離家出走，更可議的是母親竟一昧偏袒黃男，氣得心疼外孫女的外婆痛罵女兒「感情生活混亂！」檢方最後依5次強制猥褻幼女罪嫌起訴黃男。

檢警調查，黃男從2017年9月起，與11歲的小美母親交往，成為男女朋友，因而得以經常進出母女租屋處。黃男明知小美年幼，心智未臻成熟，就在當年9月開學後某日，趁小美放學後在樓中樓房間睡覺之際，將手伸入衣服內，來回觸碰並撫摸胸部，小美驚醒後因無法反應拒絕，遂遭黃男強制猥褻得逞。

黃男於第1次襲胸後某日，又趁小美放學後在樓中樓房間睡覺之際，隔著衣服內來回觸碰並撫摸胸部，強制猥褻得逞；事後黃男陸續在該租屋處，利用與小美獨處沙發區機會，將手繞過小美腰部、進而撫摸大腿外側合計3次，猥褻得逞。

事後小美為躲避返家後需與黃男獨處，竟開始繞路走，或故意拖更晚才回家；後來更因不想再與黃男相處，憤而離家出走2次。

小美姐姐作證說，自從黃男住進她們母女租屋處後，妹妹明顯比以往更晚回家；黃男與她獨處時，曾有想靠近她及想要抱她的動作，都遭她趕緊躲開；她曾詢問妹妹離家出走原因，妹妹回答就是因為黃男的關係，她不願看到黃男才會離家出走。

事後小美實在無法承受，在同學陪同下前往輔導室，找輔導老師述說遭黃男猥褻情事。輔導老師也作證說，小美在校乖巧聽話，母親平時未盡照顧一對姊妹花之責，導致小美遭母親枕邊人猥褻後，常在外遊蕩，變了一個人。

案發後小美告知外婆遭黃男猥褻，外婆氣憤地告訴檢警，小美母親平時未盡照顧姊妹的責任，感情生活混亂，且案發後竟然仍一昧偏袒黃男，未能在精神上支持受害的外孫女，等於是在外孫女傷口上撒鹽。最後檢方依5次強制猥褻幼女罪嫌（摸胸2次、摸大腿3次）起訴黃男。

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