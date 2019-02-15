優等兒少安置機構爆猥褻 監院促請新北市府檢討改進

2019-02-15 11:09

〔記者黃欣柏／台北報導〕新北市一家兒少安置機構，雖然在2015年聯合評鑑中取得優等成績，前年11月卻仍發生5名院生遭輔導員猥褻的事件。對此，監察院今通過調查報告，認定相關督導查核及評鑑機制失靈，促請新北市府、衛生福利部及行政院檢討改進。

監察委員楊芳婉指出，案發的兒少安置機構，在2015年聯合評鑑的成績是優等，歷次受新北市府督導查核也都符合規定，前年11月卻仍爆出5名院生睡覺時遭生輔員撫胸、摸生殖器，此外該機構在2010年至2013年10月間，也曾發生5起院生對院生的性侵害案件，顯見督導、查核及評鑑機制未能發揮預防功能。

調查報告指出，這些事件多發生於生輔員值勤時間，地點則在值班室、客廳沙發及曬衣場等監視器死角，凸顯生輔員未能釐清與服務對象間的界線，且值勤時間內欠缺有效監督機制，主管機關新北市府應研謀改善之道。

報告中提到，該安置機構過去就曾發生過數起性侵害案件，已經是個警訊，後來卻仍發生本案，也顯見機構人員對防範性騷擾、性侵害等事件的警覺性不足，新北市府對此也應督促改善。

另外，該安置機構定期為院生舉辦性侵害自我保護訓練，雖均符合檢查規定，但仍有院生不知道性騷擾是違法的，顯見評鑑機制中缺乏性教育及情感教育課程，衛福部對此應全面檢討督導、查核及評鑑項目，並研擬更妥適的督導對策。

最後，調查報告認為，行政院應會同衛福部、勞動部、教育部及內政部警政署等跨領域相關機關，共同建立協助方案，讓兒少安置機構防範性侵害、性騷擾的制度更加完備。

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