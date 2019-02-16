強拉女童進樓梯間意圖猥褻 惡狼收押

2019-02-16 22:17

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市板橋區驚傳一名鄭姓男子強拉小六女童進入公寓樓梯間，企圖不軌，因女童機警，加上住戶下樓幸運逃脫，家長得知後PO網呼籲家長多留意孩子們在外安全，警方獲報後逮人，依涉嫌強制猥褻等罪將鄭男送辦，新北地檢署傍晚訊後認為鄭男罪嫌重大、且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押，法官晚間9時許裁准。

法官裁定指出，鄭男坦承有強拉女童，但否認有觸摸女童胸部、大腿等私密部位 ，不過稱瀏覽色情網站易產生性衝動，足證犯罪嫌疑重大且有反覆實施之虞，且鄭男行動控制不佳，確有對不特定人進行加害行為高度可能，因此裁准羈押。

警方調查，前天上午7時許，一名13歲女童如常從家中步行到國小上學，途經板橋區三民路，遭23歲鄭男強拉進樓梯間，企圖將門關上，因女童持續尖叫，加上緊抓大門不放，尖叫聲引來樓上男住戶警覺，下樓查看制止變態，鄭男見狀逃逸，住戶連聲安慰驚魂未定的女童並報警，女童到校後，校方展開心理輔導。國小家長獲悉，也立即PO網，呼籲家長注意學童安全。

警方獲報後，調閱監視器發現有性騷擾前科的鄭男涉有重嫌，今天凌晨前往他住處逮人，鄭嫌辯稱，只是想摸女童，沒有傷害意圖。

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