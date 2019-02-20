色男撲倒6旬鄰婦 得知罹癌不能硬上竟說「太可惜！」

2019-02-20 22:42

〔記者王俊忠／台南報導〕王姓男子利用60多歲女鄰居的老公到中國探親期間，三度侵入女鄰居住處，強摸胸與下體，第二次想性侵時，女方說，自己「罹患子宮頸癌、陰部手術過」，王男回稱，「真的不可以，太可惜了」，改把女方壓在床上、在她身上搖晃10餘分鐘，滿足性慾。台南高分院依強制猥褻等罪合併判王男4年8個月徒刑。

判決指出，王男利用女鄰居阿滿（化名）的丈夫到中國探親長達3個月時間，家中無男主人在家，侵入女方住處行不軌之舉。

2017年8月18日近午，王男侵入女鄰居家，把阿滿拉進房間，一手抱阿滿身體、伸手隔著衣服摸女方胸部、大腿外側，再正面抱著阿滿身體正面，把自己下體對著阿滿陰部隔著衣物接觸、持續搖晃一段時間。期間，阿滿直說，不可以、不要這樣，用手肘撞王男身體，王都置之不理。

同年8月24日下午1點左右，王男再侵入阿滿住處，伸手隔衣襲胸部，不顧反抗，把阿滿推倒在床。阿滿說她罹患子宮頸癌、陰部動過手術，王男竟說，真的不可以，太可惜了！身體壓住阿滿身體正面，在床上搖晃10餘分鐘，滿足性慾。

同年9月8日近午，王男又到阿滿家裡，同樣隔衣撫摸女方胸部，再正面抱著阿滿身體正面，把自己下體對著阿滿陰部隔著衣物接觸、持續搖晃一段時間。阿滿大罵，「你不可以這麼做、我要打死你」，搥打王男背部，王都不為所動，持續猥褻。

阿滿遭王男第二次猥褻後，把這事告知參加就業輔導課程的輔導員，輔導員教阿滿待王男再進到家裡時錄音存證，後於9月15日報警查出上情，將這名色鄰居繩之以法。

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