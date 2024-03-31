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大甲媽遶境！確保民生地下道「零暴力」戰果 彰警4/1演練

彰化縣警局去年大甲媽遶境派出「機動應變隊」，有效化解民生地下道一級戰區可能的衝突。（資料照，彰化縣警局提供）

彰化縣警局去年大甲媽遶境派出「機動應變隊」，有效化解民生地下道一級戰區可能的衝突。（資料照，彰化縣警局提供）

2024/03/31 00:21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕大甲媽遶境行經彰化市民生地下道，都成為全國關注焦點，就怕鬥毆事件變成「大甲盃格鬥賽」，彰化縣警局去年成軍的「機動應變隊」奏效，確定今年再由特殊任務小組加上各分局柔道、跆拳道高手的教官組成，將於4月1日演練，要讓大甲媽在彰化寫下「零暴力」的歷史新頁。

今年大甲媽遶境行經彰化市的兩個關鍵時間，分別是4月5日起駕南下，將在6日中午過後進入彰化市區，6日晚間的重頭戲就是民生地下道，並駐駕彰化南瑤宮。而北返回鑾則大約在12日進入彰化市區，當晚駐駕永樂街天后宮，13日凌晨回鑾進入台中市區。

彰化縣去年成軍、由訓練科長林世明領軍的「機動應變隊」奏效，讓民生地下道一級戰區，不再是衝突格鬥的戰場，在強勢警力進駐下，化解一觸即發衝突的可能性，為了延續去年民生地下道「零暴力」的成績，今年已確定將再組成「機動應變隊」，以最高戰力鎮守民生地下道。

而「機動應變隊」也敲定將在4月1日在彰化縣警局停車場進行演練，目前已張貼移車公告，由於演練當天是民間俗稱的「愚人節」，讓不少人都懷疑演練時間，到底是不是真的。縣警局訓練科強調，清明連假即將到來，相關人員都會在連假之前完成手上的業務，連帶工作量也比較大，因此，直接敲定4月1日上場演練，4月6日就要直接上場迎接大甲媽到來，也全力防範有意滋事分子的不法行為。

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