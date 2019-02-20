疑超速又超載 砂石車翻覆司機傷重不治

2019-02-20 14:49

〔記者陳鳳麗／南投報導〕1部砂石車今天從國道東草屯交流道上國道6號，在交流道西向匝道上，自撞護欄而側翻在匝道上，59歲的陳姓駕駛摔出跌落邊坡，傷重送亞大醫院急救仍宣告不治，交通因而受影響，一直到中午才恢復正常。第七公路警察大隊指出，該砂石車疑似超速及超載，提醒載重大型車在行經彎道時要減速。

該起死亡車禍發生在上午10時39分，1部載了砂石的半聯結車，由59歲陳姓男子駕駛，從國6東草屯交流道上，約在西向5公里的匝道上，該處是交流道入口的環狀匝道，疑似超速及超載而自撞護欄，導致車輛側翻在匝道內，陳姓駕駛人摔出車外跌落在邊坡，經目擊者報案，草屯鎮的雙冬消防分隊派救護車前來救護。

陳姓駕駛被救出時傷勢極為嚴重，經送亞大醫院急救仍傷重不治。由於砂石車翻覆在匯入國道主線前的匝道，導致交通受到影響，經現場處理及吊走翻覆砂石車，到中午12時33分左右現場才清理完畢，交通重新恢復正常。

第七公路警察大隊初步研判是砂石車超速及超載釀禍，呼籲各類載重車輛，行經彎道或進出各交流道及匯流大型系統彎道時，務必減速慢行，以維人車安全。

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