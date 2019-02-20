法官涉性騷擾再改判免職確定 監委表示認同

2019-02-20 14:08

〔記者黃欣柏／台北報導〕前台北高等行政法院法官陳鴻斌涉嫌性騷擾女下屬一案，歷次二度再審，日前終被司法院職務法庭判決免職，除非有新事證才能再聲請再審。監察委員王美玉、方萬富今對判決結果表示認同，並呼籲相關單位正視本案所反映出的諸多制度與實體問題。

回顧本案過程，當初陳鴻斌涉入性騷擾醜聞後，原審依規定由當時代理公懲會委員長的林堭儀擔任審判長，判決將陳鴻斌免職。陳聲請再審後，林堭儀自請迴避，改由資深法官林文舟接任審判長，但後來公懲會委員長由石木欽接任，依法應成為該案審判長，林文舟卻沒有交出審判長工作，埋下之後監院聲請「再再審」的契機。

提案監委王美玉、方萬富今指出，職務法庭再審時以女助理曾多次主動討好陳鴻斌、陳鴻斌言行與一般社交情節並無不符等荒謬理由推翻原審免職判決，改判罰款，引發各方譁然，而該次再審的受命法官陳志祥更罕見地在判決書完成前，多次上媒體護航陳鴻斌只是「婚外情未遂」，如今職務法庭再改判免職，兩人對此要表示認同。

兩人也表示，本案有其指標性意義，包括公懲會委員長在什麼情況下應擔任職務法庭合議庭審判長、法官法定原則的內涵、法官與助理間權力關係不對等所造成的性騷擾空間、如何消彌司法人員對於性別、性騷擾的陳腐觀念等，都是本案所點出的問題。

王、方也引述總統蔡英文對本案發生時的說法：「深刻感覺到台灣社會距離性別平等，確實還有一段路要走。」強調本案不會是句點，未來監察院在監督政府與實踐兩性平權的路上，將會不畏風雨地走下去，負起維護婦女權益的憲法職責。

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