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首頁　>　社會

被台商父子共諜收買 2軍人更審各改判5年8月、5年10月

黃姓台商父子涉共諜案吸收我國空軍蘇冠穎、葉鑫亮洩露機密，最高法院發回台南高分院更審，今對蘇、葉兩人減刑，以貪污罪分別判刑5年8月、5年10月，兩人都褫奪公權4年。（路透檔案照）

黃姓台商父子涉共諜案吸收我國空軍蘇冠穎、葉鑫亮洩露機密，最高法院發回台南高分院更審，今對蘇、葉兩人減刑，以貪污罪分別判刑5年8月、5年10月，兩人都褫奪公權4年。（路透檔案照）

2024/11/07 12:00

〔記者王捷／台南報導〕台商黃龍瀧、黃聖峪父子涉共諜案，替中國收買我國空軍蘇冠穎、葉鑫亮洩露機密，蘇、葉分別被判7年和6年，最高法院發回台南高分院更審，今對蘇、葉兩人減刑，以貪污罪分別判刑5年8月、5年10月、都褫奪公權4年。

黃姓父子長期往來中國，2017年起吸收蘇冠穎與葉鑫亮兩名軍人，為中國蒐集台灣國防機密資料。自2019年起，葉鑫亮為黃氏父子收集軍事資訊，並在嘉義、新竹等地與黃龍瀧密會、傳遞機密文件，藉此獲得21萬元報酬；2021年9月，蘇冠穎同樣利用軍職，攜帶機密文件回家，並邀黃聖峪到住處拍照記錄，拿到10萬元報酬。

案發後，高分院以蘇、葉兩人違反國安法與軍人貪污收賄等罪名，判處蘇男7年徒刑，葉男6年，褫奪公權5年，對黃氏父子各判刑8年，全案上訴到最高法院，最高院駁回黃氏父子上訴定讞，但另將蘇、葉涉案部分撤銷發回台南高分院更審。

今天台南高分院更審，認為葉鑫亮和蘇冠穎收賄違反職務，但兩人都在偵查和審理中坦承犯行，且主動繳回犯罪所得，因此依貪污治罪條例可以減輕刑罰。

具體量刑上，葉鑫亮無前科，犯後坦承犯行並繳回贓款，且主動提供相關證據，加上其洩密行為次數等因素，判處有期徒刑5年10月，並褫奪公權4年。蘇冠穎也無前科、繳回贓款，但因交付職務上持有的軍事機密，符合加重處罰條件，法院考量他洩密次數及參與程度，判處有期徒刑5年8月，兩人都褫奪公權4年。

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