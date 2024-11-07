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竹市大湳雅公園變電箱及公設遭塗鴉 2塗鴉客罰1200元

新竹市大湳雅公園變電箱及公共設施遭塗鴉，2塗鴉客經警方追查已落網並依法罰1200元。（記者洪美秀翻攝）

新竹市大湳雅公園變電箱及公共設施遭塗鴉，2塗鴉客經警方追查已落網並依法罰1200元。（記者洪美秀翻攝）

2024/11/07 12:02

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市北區大湳雅公園附近的台電變電箱及公共設施，日前遭人塗鴉，經本報披露後，新竹市警局第一分局經調閱周邊監視器後，鎖定2名塗鴉客，通知到案說明，並依違反「廢棄物清理法」第27條第2款，函請竹市環保局依法裁罰，確保公眾環境的清潔與市容。

警方表示，經員警擴大調閱周邊監視器發現，這2人是在10月11日前往大湳雅公園，並在變電箱以麥克筆塗鴉，警局查出其身分後，立即製發通知書通知到案。因塗鴉行為已嚴重破壞市容美觀，且造成市府及台電財損，警方已函請環保局依違反「廢棄物清理法」第27條第2款污染牆壁、樑柱、電杆、樹木道路、橋梁或其他土地定著物，處1200元以上6000元以下罰鍰。

台電公司也表示，獲悉變電箱被塗鴉後，除報案也立即進行清除作業，目前已恢復原 貌。警方與台電也強調公共設施不應任意塗鴉及破壞，籲民眾發揮公德心、愛惜公物，切勿以身試法。

新竹市大湳雅公園變電箱及公共設施遭塗鴉，2塗鴉客經警方追查已落網並依法罰1200元。（讀者提供）

新竹市大湳雅公園變電箱及公共設施遭塗鴉，2塗鴉客經警方追查已落網並依法罰1200元。（讀者提供）

新竹市大湳雅公園變電箱及公共設施遭塗鴉，2塗鴉客經警方追查已落網並依法罰1200元。（讀者提供）

新竹市大湳雅公園變電箱及公共設施遭塗鴉，2塗鴉客經警方追查已落網並依法罰1200元。（讀者提供）

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