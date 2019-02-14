前法官陳鴻斌性騷女下屬 罰薪1年再改判免職

2019-02-14 12:29

〔記者吳政峰／台北報導〕前台北高等行政法院法官陳鴻斌與女下屬有不當肢體碰觸，原被判免職（原判決），陳鴻斌不服，提起再審（原再審）成功，改判僅罰薪1年，換監察院不滿，也提起再審（再再審），職務法庭14日認為監察院有理，再度改判陳鴻斌免職！

監察院提起再審的理由為，原再審的審判長未依「法官法」規定，由公懲會委員長擔任，違反法官法定原則，構成同法第61條「適用法規顯有錯誤」；職務法庭認為監察院有理，廢棄原再審判決。

職務法庭解釋，法官法及職務法庭法官遴選規則均明定「職務法庭之審理及裁判，及公務員懲戒委員會委員長為審判長」，因此，無論一般案件或再審案件，原則上應以公懲會委員長為審判長，以確保裁判妥當性及公信力。

職務法庭指出，原再審的審判長原為當時的公懲會委員長林堭儀，但因林堭儀聲請迴避，才改由較資深的三審法官林文舟接任，而後公懲會委員長換成石木欽，本案審判長一職理應交還給石木欽，但林文舟拒絕，整個合議庭便淪為不合法的組成，原再審的判決應予廢棄。

職務法庭表示，既然已廢棄原再審判決，就要回過頭審議陳鴻斌當時提再審的三個理由有無道理。首先，陳主張當時被監察院彈劾移送懲戒，違反正當法律程序，對此，職務法庭認為監院獨立行使彈劾權，不受法官評鑑委員會決議拘束，本來就可以移送懲戒，適法性沒問題。

其次，陳主張原判決判他免職的合議庭法官黃國忠，曾在內部自律委員會調查簽呈蓋章，之後又審理他的懲戒案，有「應迴避未迴避」事由，對此，職務法庭認為，黃國忠當時是司法行政廳廳長，才會在簽呈上蓋章，實際未參與自律委員會的調查程序，因此無須迴避。

最後，陳鴻斌指全案有重要證物漏未斟酌，對此，職務法庭認為免職判決是綜合各種調查證據及辯論意旨所做成，不能因為認定的事實與陳鴻斌的不同，就說有重要證物漏未審酌。

綜上，職務法庭認為陳鴻斌提起再審並無理由，維持原判決「免除法官職務，轉任法官以外職務」的判決，全案確定，但若有新事證，仍可提起再審。

原判決認為陳鴻斌有8大言行不檢，包括偷吻女助理嘴角、稱絕對不會原諒她接受男性邀約、擋住辦公室大門阻陳離去、辦公室內擁抱、購物代付帳、贈相機、邀上山拍照、掩飾自身疏失等，依此判他免職，轉任其他職務。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/