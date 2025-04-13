中和麥當勞爆漢堡夾完整蛋殼 業者認疏失、衛生局將稽查

新北市一名網友近日透過外送平台訂購麥當勞中和店早餐，打算分切漢堡給小朋友食用時，驚見煎蛋中夾帶完整蛋殼。（圖擷取自「我是中和人」臉書社團）

2025/04/13 14:22

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市一名網友近日透過外送平台訂購麥當勞中和店早餐，打算分切漢堡給小朋友食用時，竟驚見煎蛋中夾帶完整蛋殼，畫面曝光後引發網友熱議。對此，台灣麥當勞回應承認作業疏失，並強調已要求該門市加強內部管理及員工訓練，避免類似情況再度發生；衛生局則說，將派員依據食品良好衛生規範準則進行稽查，特別針對食品製作流程及人員教育訓練查核。

該名網友在臉書社團「我是中和人」貼出照片表示，今天早上透過外送平台訂購麥當勞中和店早餐，在分切給小朋友時發現漢堡內裡面竟有一個完整蛋殼。」認為照理說在煎蛋時應該就會發現，經過煎蛋人員、再來拼裝漢堡人員都沒發現，「這已經不是不小心了，這已經是故意的吧？」網友向外送平台投訴，但只獲得罐頭式回覆，而投訴麥當勞官方則沒有回覆。無奈嘆「只想要麥當勞多注重食安問題和品管。

請繼續往下閱讀...

事件引發關注後，該網友更新後續說，稍早已接獲中和店經理來電解釋，指經調閱監控畫面後發現，是工作人員在煎蛋時就發現原本有一個小蛋殼在裡面，因為太忙夾子夾不起來，所以乾脆丟一個大蛋殼在裡面，讓同仁知道不要用這個煎蛋、置放在旁邊要做報廢，卻未料後續誤被另一名員工誤放進早餐漢堡。

記者向麥當勞求證此事，台灣麥當勞回應，台灣麥當勞重視顧客用餐經驗，經查，該餐廳員工作業確有疏失，餐廳主管得知顧客反應後，除親自聯繫顧客致歉、安排退費並重新製作產品外送；同時要求餐廳加強管理及人員訓練，避免類案再次發生。

衛生局則表示，將派員依據食品良好衛生規範準則進行稽查，特別針對食品製作流程及人員教育訓練查核，倘有不符規定處，將命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食安法第8條第1項之規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法