醉男KTV內講話太吵遭嗆 拿刀揮舞引爆3人亂鬥

2019-02-17 11:28

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市27歲陳姓男子，昨日深夜與2女友人到三重區一間連鎖KTV飲酒歡唱，未料，陳男因喝醉酒後，與櫃台的服務人員講話太大聲又口氣差，引發經過的24歲林男、23歲蘇男不滿，雙方爆發激烈口角，陳男竟拿出開山刀揮舞，拉扯中3人都被劃傷，所幸警方隨即趕抵現場壓制3人，未讓事端繼續擴大。

三重分局表示，今日凌晨2時許接獲民眾報案，指稱三重正義北路上的連鎖KTV發生民眾打架，警方火速趕抵現場將打架的陳男等3人壓制逮捕，並查扣一把開山刀，經查3人雙手皆有輕微劃傷，送醫包紮後已無生命危險。

滋事的林、蘇2人事後向警方供稱，當時下樓外出抽菸，但經過櫃檯時發現陳男與服務人員講話時不只音量大，口氣也很差，才會出言嗆聲：「你很兇喔？」雙方因此爆發口角，但隨即遭旁人制止，未料，陳男事後越想越氣，回到車上拿了一把開山刀揮舞，雙方又爆發第二波衝突，3人打成一片，支援警力隨後趕抵將3人架開。

偵訊時3人皆承認犯行，事後堅持互告傷害罪，警訊後依傷害罪嫌將3人送辦，另外陳男無故攜帶刀械，警方另依社會秩序維護法偵辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/