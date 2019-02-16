醉男拿滅火器噴員警 乾粉瀰漫巷道宛若戰場

2019-02-16 11:00

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市張姓男子今天凌晨3點多，喝過酒後情緒失控，在桃園區住家附近鬼吼鬼叫，警方趕到時，他還拿起里辦公處外的滅火器，對著員警亂噴乾粉。巷道內一時乾粉瀰漫，宛若戰場，員警們雖聯手將張男順利壓制，卻都被乾粉刺激得乾咳不止、眼淚直流。

警方說，今天凌晨3點多，張男（41歲）酒後返家前，不明原因情緒失控，就在桃園區慈文路住家附近鬼吼鬼叫，鄰居被吵醒，只能無奈報警求助。

桃園警分局埔子派出所警員張文澤、林昶丞、鐘哲偉前往處理，躲在路邊汽車旁的張男，突然拿起滅火器，朝著員警亂噴乾粉，讓員警嚇了一大跳，還好警方很快確認張男使用的是不會傷人的滅火器，就一擁而上，將張男壓制在地。

張男被壓制在地，仍不斷吼叫，還想要自殘，警方就將他帶回派出所保護管束，張男的家人趕來，不斷向警方道歉，他們說，張男平日個性溫和，豈料近日工作不順利，酒後竟然失控，等他酒醒後，會好好勸他別再借酒澆愁，也會賠償滅火器乾粉亂噴造成的任何損失。

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