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美麗華高爾夫球場勞資爭議 最高法院判公司賠償勞方600萬確定

美麗華高爾夫球場爆出勞資爭議，最高法院認美麗華開發股份有限公司違反協議，進用外包工程人員替球場施作工程，判賠工會600萬元確定。（資料照）

美麗華高爾夫球場爆出勞資爭議，最高法院認美麗華開發股份有限公司違反協議，進用外包工程人員替球場施作工程，判賠工會600萬元確定。（資料照）

2024/02/26 11:33

〔記者溫于德／台北報導〕美麗華高爾夫球場爆出勞資爭議，工會指公司美麗華開發股份有限公司違反協議，進用外包工程人員替球場施作工程，以致侵害工會及勞工權益，求償600萬元違約金。最高法院維持歷審見解，認定公司確實違約，如數判准確定。

工會主張，2016年12月8日工會登記成立，經與公司於2018年1月30日透過新北市政府勞資爭議調解會議達成協議，約定公司同意就場務部分不以外包或派遣人力進用，取代直接僱用員工以及既有場務人員的工作。

協議同時約定若公司遇季節性或舉辦賽事等出現大量人力需求，現有場務人力無法負荷時，勞資雙方秉持誠信協商原則，協商討論實際需求人數。

協議也提到，若公司違反約定，應給付工會600萬元作為違約金，且勞方得重啟罷工、設置罷工糾察線或為其他爭議行為。

後來工會因公司於2020年3月17日、同年4月6日及同年5月初，未經討論或協商，便進用外包工程人員施作南7區沙坑、南6區果嶺、G2練習場的工程，且這些工程並非特別專項工程，又非基於季節性或於舉辦賽事等出現大量人力需求期間，故決定向公司求償600萬元違約金

公司解釋，外包廠商僅進場施作29個工作天而已，且工程是為重建沙坑及果嶺，與場務人員的例行工作並未重疊，不僅未取代場務人員，也有發薪資給場務人員，部分場務人員還因考績優異而獲得調高薪資；何況，公司近年陸續僱用新進場務人員6名，否認違約，故不必賠償。

一審新北地院、二審高等法院均指，根據協議，公司不得以外包或派遣人力取代場務人員的工作，除非因天災、事變造成球場損壞恢復的特別專項工程，且與場務人員工作內容無重疊者，才得以外包或派遣人力為之。

一、二審依工會理事長黃文正的證詞，認為外包廠商施作的工程，確實與場務人員工作內容部分重疊，且非「特別專項工程」，加上公司未依協議先與工會協商，故認工會求償600萬元違約金有理由，如數判准。最高法院駁回上訴確定。

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