假藉整復襲胸猥褻女病患 男子改判10月定讞

沒有醫師資格的吳男被控猥褻女病患，最高法院維持更一審見解，依法對他判刑10月定讞。（情境照）

2024/02/26 11:14

〔記者溫于德／台北報導〕沒有醫師資格的吳男，被控6年前起假藉整復之名從事醫療行為，吳男還被查出見女病患的年幼子女在旁等待，仍伸出狼爪。吳男犯後先被認定違反醫師法，被判得易科罰金之刑判刑6月、併科罰金30萬元，至於他犯強制猥褻罪，最高法院維持更一審見解，依利用醫療機會為猥褻行為罪對他判刑10月，全案定讞。

檢警調查，吳男自2018年起在新北市五股區假傳統整復之名，為病患問診、把脈、開藥及檢查身體，每次收取300元至1000元不等報酬。

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2021年月間，一名女病患因婦科疾病在丈夫陪同下前往求助，吳男把脈後開了藥粉給對方，並收取1000元報酬。然女病患同年11月再度上門且帶著年幼子女，此時吳男見她沒有丈夫陪同，竟要求她掀起上衣供按壓胸部，再以內衣有礙診查為由要求解開，二度按壓胸部，結束後還收取1000元報酬。

後來女病患越想越不對勁，經與丈夫討論後決定報警處理。法院審理時，吳男坦承違反醫師法，但否認猥褻行為，辯稱是女病患自稱月經異常即胸悶，他的治療方式為視、觸、叩、聽，望聞問切，不過他會閃避乳房。

女病患則證稱，吳男當時要求掀開衣服，她掀到胸部一半，吳男直接手上來，戳她的胸，之後再要求解開內衣，然後再度戳胸，因為她的雙手壓住胸罩，不然她整個要掀開。

一審新北地院指女病患若非親身經歷，應無法牢記而杜撰被害情結，且兩人原本並不相識，女病患沒必要誣陷吳男，何況女病患已40歲且生有子女，對醫療應該有的身體檢查絕非懵懂無知，故吳男除違反醫師法被判得易科罰金之刑6月、併科罰金30萬元外，還被依刑法利用醫療關係機會為猥褻行為罪判刑6月、得易科罰金。

二審高等法院就吳男違反醫師法部分駁回上訴確定；但考量沒有足夠證據證明吳犯強制猥褻罪，改諭知無罪，被最高法院撤銷發回。

更一審說明，根據女病患等相關證人的證詞，並經勘驗監視錄影畫面、LINE對話紀錄，足認吳男確實有猥褻行為；合議庭並審酌吳男利用看診機會，同時無視女病患的年幼子女在圍簾外等候，伸出狼爪，且吳男犯後拒絕認罪也未道歉或和解，代表一審就吳男此部分犯行判刑6月過輕，決定改判10月徒刑。最高法院駁回上訴確定。

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