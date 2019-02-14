竹縣稽查學童課後接送車輛 又見違規超載

2019-02-14 11:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕交通部公路總局新竹區監理所和新竹縣政府，13日下午前往竹北市新社國小稽查接送國小學童的課後照顧服務中心接送車輛，一共稽查6輛車，發現超載1人、變更增加2個座椅、及租賃車輛未攜帶汽車出租單等3件違規。

新竹區監理所所長林翠蓉表示，補習班及兒童課後照顧服務中心接送的車輛，因多使用8至9人座客車為主，且為增加乘載人數，違規改裝座椅及超載情形嚴重，危害學童交通安全甚鉅，一旦發生事故，後果恐不堪設想。

這次稽查，仍有課輔接送車輛違規改裝座椅及超載情形，依道路交通管理處罰條例，分別開罰3600元及3000元罰锾。

新竹區監理所再次呼籲業者應重視學童行車安全，以合格車輛依核定座位數接送孩子，同時加強自主管理，並請家長們挑選補習班及兒童課後照顧服務中心時，多加留心接送孩童車輛的狀況。若發現有違規情事，可向新竹區監理所（03）5892051或新竹縣政府教育處反映，共同維護學童乘車安全。

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