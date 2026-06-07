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    首頁 > 政治

    美知名主播：鄭麗文是「北京的人」

    2026/06/07 05:30 記者陳政宇／台北報導
    國民黨主席鄭麗文拜會波士頓紐英崙中華公所時強調，「兩岸強強聯手，可以創造無法想像的成就」。（國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文拜會波士頓紐英崙中華公所時強調，「兩岸強強聯手，可以創造無法想像的成就」。（國民黨提供）

    美國福斯商業新聞網晨間節目《Meeting with Maria》，由入選有線電視名人堂的主播瑪麗亞．巴蒂羅姆主持，這也是美國總統川普常看的節目。紐約智庫門石研究所資深研究員章家敦四日在節目中評論，國民黨主席鄭麗文領導的國民黨擋下對美軍購案，是華府不想看到的狀況；瑪麗亞隨後直指鄭「是北京的人」。

    瑪麗亞．巴蒂羅姆四日邀章家敦上節目討論中國事務，期間播放美國國務卿魯比歐近來強調，對台軍售並未因中方施壓而停滯、美國對台政策並未改變的說法。

    學者：擋軍購是華府不想看到的

    章家敦分析，鄭麗文領導的國民黨擋下對美軍購案，這是華府所不想看到的狀況，但鄭近來展開訪美行程，希望鄭麗文能夠改變想法。瑪麗亞聽完後直言，「很明顯她（鄭麗文）是中國的人、是北京的人」，章家敦也連連點頭同意。

    對此，民進黨立委王定宇昨受訪表示，這是美國主流社會的定義和描述，且美國情報非常充分，此描述當然其來有自；若非事實，國民黨應提出抗議跟要求更正，但鄭麗文目前仍沒有更正及特別意見。他鼓勵各政治領域人士與國際交流，但若傳遞中共聲音、幫中國國家主席習近平擦脂抹粉，台灣人是無法接受的。

    各國議員關心台灣國家地位

    綠：鄭卻到國外幫中國講話

    對於鄭麗文拜會波士頓紐英崙中華公所時，批評民進黨去中國化、將台灣推向兵兇戰危。民進黨立委林楚茵反駁說，各國議員來訪皆關心台灣的國家地位及亞太區域安全，鄭麗文卻到國外幫中國講話、指控台灣是和平破壞者，國際社會恐怕無法理解；瑪麗亞的說法更證明，全世界都把鄭當成中國代言人。

    民進黨發言人吳崢說，鄭麗文此趟赴美只會傳遞錯誤訊息給僑胞與美方各界，對中國充滿幻想，但她在與中國唱和的同時，從未替台灣帶來任何和平，相信海內外台灣人及友盟都能看清這些虛幻的謊言。

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