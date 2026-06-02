北京期待鄭麗文選總統 藍營人士：級別未到 華爾街日報報導內容 顯示中方對台灣民意掌握有落差

美國「華爾街日報」報導，接近北京的消息人士透露，中方看好國民黨主席鄭麗文角逐二〇二八年總統大選。（資料照）

美國「華爾街日報」報導，接近北京的消息人士透露，中方看好國民黨主席鄭麗文角逐二〇二八年總統大選。藍營人士表示，目前藍營檯面上的三顆太陽就是台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安，這三人皆具有全國動員、狂掃催票的人氣，並有實力問鼎二〇二八，鄭還未達到這個高度。

點名盧、韓、蔣 有實力問鼎二〇二八

鄭麗文昨啟程展開為期兩週的訪美行程，「華爾街日報」引述知情人士稱，北京看好鄭未來政治發展，期待她能代表國民黨角逐二〇二八年總統大選，並期待台灣未來出現「願與中國進行政治對話的政府」。

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鄭衝票能力 還未達到天王、天后級別

不過藍營人士說，鄭麗文的衝票能力還未達到天王、天后級別，能否跨過濁水溪都充滿疑問。鄭麗文雖然多次南下輔選高雄市長參選人柯志恩、屏東縣長參選人蘇清泉，但都是在婦女會、小組長等地方黨部活動，沒看到她走進市場接受民意的洗禮，「華爾街日報」的報導代表中方對台灣民意的掌握有相當的落差。

對於中方看好她角逐二〇二八年總統，鄭麗文昨在訪美行前記者會表示，當年馬習會是兩位現任領導人在新加坡的歷史性會晤。民進黨過去十年執政，不接受九二共識，提出新兩國論、去中國化，要往台獨的方向發展，這是北京的紅線，眾所周知只要回到九二共識，站在中華民國憲法的基本立場，不管哪一個政黨，都能與對岸展開和平對話；她四月見到習近平時，習也表達相同立場。

鄭麗文說，國民黨不想成為壟斷兩岸交流角色，希望所有政黨都能在認同中華民國憲法忠誠基礎上，展開良性競爭。

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