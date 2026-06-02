《新北敬老卡逐步擴大使用》蘇競辦︰感謝實現蘇巧慧政見 李四川︰與侯方向一致

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中間白衣）與信眾合影互動。（蘇巧慧辦公室提供）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧、國民黨新北市長參選人李四川，都分別提出敬老卡升級政策，新北市長侯友宜昨宣布，明年起逐步納入農會、藥局、超商等通路購物。李四川回應，感謝侯友宜肯定政見方向，將在既有基礎上持續擴大使用範圍；蘇巧慧競選辦公室表示，很高興市府實現蘇巧慧部分政見，未來支持敬老卡一千點彈性使用的市民，就要支持蘇巧慧。

蘇陣營︰支持增至一千點

李四川指出，敬老卡使用範圍有限，加上偏遠地區長者點數使用不易，每月都有不少剩餘點數，因此他提出敬老卡升級政策，讓六百點的其中三百點悠遊卡化，能在藥局購買保健品、超商購買生活用品等。

請繼續往下閱讀...

李︰讓卡用得到 用得完

李四川說，侯友宜的政策與他的想法一致，感謝侯肯定與攜手努力，未來會接下侯友宜的棒子，在既有基礎上繼續擴大使用範圍，使敬老卡「看得到、用得到，也用得完」，照顧更多長輩。

蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將回應，好的政見不分藍、綠，很高興新北市府繼兒童免費營養午餐、提高鄰長事務費後，又實現蘇巧慧另一個「擴大敬老卡三百點使用範圍、未來點數可累積」政見，市府至今已實現蘇巧慧二．五項重要政見，未來支持敬老卡一千點彈性使用的市民，就支持蘇巧慧。馬亨亨．夷將強調，今年二月初蘇巧慧提出敬老卡提升到一千點、擴大使用範圍，且在廣播電台播出廣告，說明「ㄟ凍坐公車，嘛ㄟ凍買咪仔」，使用效期採年度計算，不會每月歸零，目前市府算是實現五十％。

另外，蘇巧慧、李四川昨都參與北海岸傳奇媽祖文化祭，蘇巧慧說，盼讓北海岸的歷史文化被更多人認識，帶動觀光發展；李四川表示，當選後將攜手地方，傳承珍貴的無形文化資產。

國民黨新北市長參選人李四川（中）出席金包里慈護宮「開基二媽聖蹟尋根」活動，並參與扶轎。（李四川競辦提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法