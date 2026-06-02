蕭美琴週六出訪友邦帛琉 賴總統交付3大任務

總統府昨開記者會宣布，應帛琉總統惠恕仁邀請，賴清德總統指派蕭美琴副總統週六起率團出訪友邦帛琉五天。（記者王藝菘攝）

蕭就任副總統後 首度出訪友邦

總統府昨開記者會宣布，應帛琉總統惠恕仁邀請，賴清德總統指派蕭美琴副總統週六起率團出訪友邦帛琉五天，此行名為「帛榮專案」，同行包含衛福部次長林靜儀與外交部次長葛葆萱，這是蕭副總統就任後首度出訪友邦，期盼在台帛深厚的邦誼基礎上，持續推動互助共榮。

賴總統四月底原訂出訪非洲友邦，曾受中國施壓第三國撤銷飛航許可而暫緩，被問及如何評估蕭副總統此行的中國干擾風險？總統府發言人郭雅慧回應，任何正副總統的出訪，我外交與國安團隊都對相關情資完整縝密地掌握。葛葆萱也強調，此行採直飛模式，整體規劃秉持「舒適、安全、便利、尊嚴」四大原則。

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會見惠恕仁 見證台帛合作成果

郭雅慧指出，賴總統賦予此行三大目標，第一，深化兩國邦誼，蕭副總統將拜會帛琉總統惠恕仁及當地政要，加深兩國互動交流；第二，協助帛琉推廣永續觀光，實地探訪當地知名觀光景點，共同推廣帛琉觀光；第三，見證「台帛榮邦計畫」推動成果，檢視兩國近年在醫療衛生、農業、公共建設各領域的合作成果。

葛葆萱說明，蕭美琴除了會見惠恕仁總統等重要領袖、赴國會與參眾議員互動之外，將視察我駐帛琉的技術團示範農場、帛琉國家水產中心及帛琉國家醫院等地，並出席我援建帛琉工程計畫竣工典禮，共同檢視台帛近年來在農漁業、醫療衛生及基礎建設等領域的成果；蕭也將與惠恕仁走訪宣傳帛琉多個永續觀光景點。

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