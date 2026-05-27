四叉貓爆柯4300萬商辦脫手

民眾黨前主席柯文哲用選舉補助款買商辦，就位在林森南路上，昨遭爆已經脫手。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲前年八月遭爆用選舉補助款買下台北市中正區商辦，時值政治獻金假帳風波，他公開道歉並宣示交由民眾黨使用；兩年過去，網紅四叉貓昨爆料，這處商辦已在上月初悄悄「脫手」，加上租金收入，兩年大約賺二百萬元，但從未供黨團使用。對此，民眾黨中央僅稱此為柯個人事務，「無需配合惡意炒作」。

民眾黨：柯個人事務

民進黨台北市議員林延鳳前年八月爆料，柯文哲當年五月低調購入中正區林森南路十號三樓的四三〇〇萬元商辦；柯對外稱該處以選舉補助款買入、預計用作「個人辦公室」，無不法疑慮。

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由於民眾黨當時深陷政治獻金假帳風波，柯文哲也於同月底道歉，稱用選舉補助款買商辦是出於民眾黨團需要，但仍是他「思慮不周」的壞習慣，還說用自己名字購買、監督力道更大，宣布後續會交由民眾黨使用。

知名網紅「四叉貓」昨於個人粉專發文表示，柯文哲當初領了宣稱要捐出去的七三八一萬元選舉補助款，前年五月用其中四三〇〇萬元買下中正區商辦，他近日卻發現這層樓已在上月以四三八〇萬元賣出。四叉貓酸柯「這兩年來都沒有給民眾黨用過」，賣出賺了八十萬元，加上每個月五萬多元的租金，大概賺了二〇〇萬元。

對此，台灣民眾黨發言人張彤回應指稱，柯文哲創黨主席個人事務，「無關他人，無須配合惡意炒作」，未對上述資訊做進一步評論。

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