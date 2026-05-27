馬辦家變 應回歸醫學及法律專業》 鄭麗文：紛爭越快落幕越好

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

針對馬辦家變延燒，國民黨主席鄭麗文昨接受節目專訪表示，前總統馬英九的事情讓她不捨，相關的紛爭應該是回歸兩個專業，醫學的專業和法律的專業，希望大家將心比心，此事越快落幕越好。

鄭麗文表示，她從來不公開評論這件事，這是做人應該要有的底線，更何況當事人是國民黨的前主席、前總統，她對於當事人和家人感到不捨，「希望這件事能夠越快落幕越好」。她還說，「有病人的家庭很多，照顧者的壓力和承擔是經年累月的事情」，此事從頭到尾都不應該暴露在公眾面前，讓大家去看笑話、去偷窺、去公審。

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鄭強調，相關的紛爭應該是回歸兩個專業，醫學的專業和法律的專業，「馬總統的家人已經出面處理了」，希望大家拿出台灣人應有的厚道來看待此事。

被問到有跟馬家人聯繫嗎？鄭表示，這她就不再談，因為她不希望馬英九的家人成為媒體討論的焦點。馬總統的家人一路走來非常地辛苦；在馬總統卸任以後，更不應該被打擾。

被問到之前曾公開聲援過國民黨副主席蕭旭岑，鄭麗文解釋，她並不是因為蕭是她的副主席而選擇支持他，身為國民黨主席，即便是她再親的人，如果有任何作奸犯科、違反黨紀，她都會秉公處理；但如果是清清白白、正大光明，她也不會因為怕有麻煩而切割，國民黨不能是非不分。

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