吳靜怡批黃國昌將政黨私人化

民眾黨主席黃國昌。（記者謝武雄攝）

黃光芹爆：白營八席立委給廖了以運用 挺楊瓊瓔選立院副院長

民眾黨爆發創黨以來最嚴重的退黨潮，長期觀察白營走向的政治評論者多認為現任黨主席黃國昌是問題根源。二〇二〇民眾黨不分區立委被提名人吳靜怡批黃將政黨完全私人化，民眾黨變成利益交換神壇。媒體人黃光芹更爆料，黃國昌曾對前台中縣長廖了以說，若台中出身的國民黨立委楊瓊瓔要選立法院副院長，願將白營「八席立委都給廖了以運用」。

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楊瓊瓔先前與立法院副院長江啟臣爭取台中市長提名，最後江出線，楊被認為可能轉戰立院副院長。黃光芹廿一日爆料指出，黃國昌趁機和廖了以說可以處理楊的問題，如果楊要副院長，他八席都可以給廖了以運用，「我這是當面聽廖了以說的！」

黃光芹痛批，已經不是立委、總召的一個黨主席，有這麼大的權力，可以隨便把八席立委撥給國民黨運用嗎？

張益贍呼叫傅 「小弟叛逃了」

前民眾黨中央委員張益贍也批評，黃國昌拿「小藍八席立委」給廖了以運用，支持「楊瓊瓔」選立法院副院長？他語帶諷刺地公開呼叫「花蓮大便當王」傅崐萁，「你的小弟叛逃了，要趕快再去『摸摸他的頭』了。」

吳靜怡則表示，民眾黨的危機，是政黨私人化，黃國昌可以控制八席立委、地方提名、藍白協商、支持者動員，連民調都能「調控」，這一切似乎都是圍繞黃國昌個人權力安排運轉，包含連藍白合都是，這不是政黨發展，而是政黨被私有化，民眾黨就像是從柯文哲涉貪的掏金內庫變成黃國昌的利益交換神壇。

吳靜怡指出，黃國昌正打造「魅力型權威」下的邪教化民眾黨，黃練八塊肌、拍寫真、上綜藝節目改造形象，這些都沒辦法讓地方小雞議員多一張票，也無法替民眾黨建立地方組織、培養基層人才、解決提名制度混亂的問題，但此舉就是逐步的從魅力型權威、團體迷思到顛覆清除前黨主席柯文哲人馬後，徹底把民眾黨私人化。

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