萬人上街：挺軍購、要國防 抗議國民黨「鄭傅集團」封殺國防自主

台灣公民陣線、台灣經濟民主連合等民間團體昨天舉辦「真和平，要國防」遊行，上萬人挺身表達支持軍購、拒絕「假和平」，抗議國民黨「鄭傅集團」封殺國防自主。（記者方賓照攝）

立法院廿五日將審查國防特別預算案，台灣公民陣線與台灣經濟民主連合等民間團體昨天舉辦「真和平，要國防」遊行，上萬人挺身表達支持軍購、拒絕「假和平」，盼補回軍備需求，並抗議國民黨「鄭傅集團」封殺國防自主。

萬人不畏烈日曝曬，分成六個大隊，沿途激昂高呼「挺軍購、不躺平」、「要國防、挺和平」等口號；除了鮮明的各式旗幟和標語，群眾組成更涵蓋年長者到青年面孔，許多父母也帶領孩子替國家的未來發聲。

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勿忘西藏血淚 記取中共假和平教訓

活動特別安排行動劇，描述西藏被脅迫簽和平協議的歷史，對比鄭習會的荒謬。主辦方提出五大訴求，包括勿忘圖伯特七十五年血淚，記取中共十七點「假和平協議」教訓，拒絕鄭習會「一中併吞」陷阱，抗議國民黨主席鄭麗文及國民黨團總召傅崐萁封殺台灣之盾及國產軍備，並要求推動第二次國防特別條例、補回遭砍除的國防需求。

推動第二次國防預算 補回遭砍需求

經濟民主連合智庫召集人賴中強指出，今天是中國強迫圖伯特簽署「假和平協議」的日子，鄭麗文卻讓台灣成為棋子，台灣應推動自主國防。人權工作者李明哲也說，中國無法容忍西藏與香港，怎會容忍民主政治更進步且擁有軍隊的台灣？和平唯有靠實力，才能捍衛民主自由的生活價值。

台灣基進黨主席王興煥表示，西藏被迫簽署協議後遭遇屠殺與殖民，唯有透過國防實力才能嚇阻中國。時代力量主席王婉諭批評，部分政黨為私利而犧牲國家利益，呼籲藍白別再執迷不悟，應優先審查通過第二次國防預算提案，「自己的國家自己救！」

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