無人機產業鏈成形 全台廠商逾二六七家 民進黨團：藍白版軍購將犧牲另座護國神山

民進黨團書記長范雲（中）指出，藍白軍購版本忽略商購、委製等，將導致厚植本土無人機產業、非紅供應鏈的目標無法達成。（記者田裕華攝）

立法院朝野黨團針對國防特別條例草案是否納入無人機產業等國防自主方案，意見分歧。民進黨團昨出示台灣無人機產業分布圖，強調全台二六七家無人機廠商已形成產業鏈，去年產值高達一二九億元，將會是另一座即將成型的護國神山，但藍白版本都忽略商購、委製，呼籲在野切勿犧牲台灣的無人機產業，儘速支持行政院所提八年一．二五兆元軍購。

黨團書記長范雲指出，藍白軍購版本忽略商購、委製等，將導致厚植本土無人機產業、非紅供應鏈的目標無法達成。台灣無人機是國際看好的新興產業，需要多年期的投資；不要無人機產業、多重防空系統絕對是對中共有利，呼籲讓大家看到在野黨跟台灣民眾的安全站在一起。

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排除「國內產製」 等同扼殺本土產業鏈

黨團副幹事長陳培瑜怒斥，國防特別條例的黨團協商再度破局，通過遙遙無期，藍白仍然一直混淆視聽；行政院都有把資訊公開放上網，民進黨團也願意逐條討論，但藍白仍然刻意曲解。更可怕的是，藍白不管是哪個版本，都排除了「國內產製」，也等同扼殺成長快速的本土無人機產業鏈。

她說明，台灣無人機產值從二〇二四年的五十億元，短短一年內攀升二．五倍，達到一二九億元，國內已有超過二六七家無人機廠商，從業人數三千人，但藍白卻想犧牲無人機產業鏈；最諷刺的是，廠商排名前三多的縣市，都是藍營執政，包含新北市五十二家、台北市四十三家、台中市四十家。

陳點名，新北市長參選人李四川、新北市長侯友宜、新北立委洪孟楷、台北市長蔣萬安、北市立委徐巧芯、羅智強、王鴻薇、賴士葆以及台中市長盧秀燕、台中市長參選人江啟臣等人，質問：「你們要阻擋自己選區的產業發展嗎？你們敢不敢出面捍衛？你們還敢不出聲？」

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