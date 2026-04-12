鄭麗文訪中喊和平 共機擾台不減反增

國防部昨指出，自十日上午六時至昨上午六時止，共偵獲共機十七架次、軍艦七艘及公務船一艘持續在台海周邊活動，其中逾越海峽中線進入我北部及西南空域者更高達十五架次。（國防部提供）

10日上午6時至昨上午6時 25機艦擾台

國民黨主席鄭麗文訪中的「和平之旅」今天結束，十日並與中共總書記習近平在北京會面。然而，中國近日對台軍事施壓不減反增，學者對此受訪強調，中方不承認台灣主權、治權，若不以足夠的嚇阻建構實力，不可能達成和平談判，只能談投降。

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學者揭中共「和戰兩手」：

台灣若無實力只能談投降

國防部昨指出，自十日上午六時至昨上午六時止，共偵獲共機十七架次、軍艦七艘及公務船一艘持續在台海周邊活動，其中逾越海峽中線進入我北部及西南空域者更高達十五架次。「路透」更引述台灣國安官員說法指出，在鄭習會前後，中國在南海和東海周邊部署的軍艦達近百艘，該區域平時部署量約五、六十艘，近期數量激增「非常罕見」。

針對此一「軟硬兼施」的手法，台灣安保協會副秘書長何澄輝受訪直指，這正是中共典型「和戰兩手」策略。他分析，中共不只軍事擾台未收斂，外媒更觀察到中共海警與軍艦數量暴增至近百艘，顯見其正加強「灰色領域（地帶）作戰」。

何澄輝解釋，中共目前重心轉向灰帶襲擾，旨在打破既有規則、對台極限施壓。透過海警船、漁船或權宜輪，製造對我國執法權的否認，進而併吞主權。他強調，執法權是主權的具體實現，中共試圖以此製造所謂的「新常態」，從而宣示其對該區域的支配權。

何澄輝直言，在中國不承認我國主權與對等地位的前提下，任何談判皆無意義。他指出，「談判前提是雙方都有意願遵循規則，但中共認定台灣是其一部分，要求先承認其主張才能談，這就不叫談判，而是投降」，「中央政府是不會跟地方政府談判」。

對台軍事施壓 絕不收斂

「沒有籌碼就談不出東西」，何澄輝說，談判必須建立在強大的防衛力量之上，讓對方因畏懼折損而選擇休戰，若自身不展現實力，卑躬屈膝絕不可能換來真正的和平。

針對習近平在「習鄭會」中看似外交姿態放軟的言論，何分析，這極有可能是為了五月與美國總統川普會面預做鋪路，以免在川普訪中時被定位為麻煩製造者。但中共在外交放軟的同時，軍事上絕不收斂，目的是展現具備一戰能力以威懾對手。他並語重心長表示，專制政權只相信拳頭，和平共處的前提是展現足以嚇阻的實力。

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