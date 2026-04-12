星期專論》血濃於水的致命迷思：為何台灣必須改革以求存 強化台灣嚇阻力以反制中共的血腥謊言

◎吉耐獅（Guermantes Lailari）

◎吉耐獅（Guermantes Lailari）

為了反制中共日益加劇的威脅，台灣必須凝聚全國共識，並展現作戰的能力與意志。

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中國共產黨（中共）經常利用「中國人不打中國人」這類具蠱惑力的話術，來淡化其威脅。這句口號旨在將領土征服（併吞）粉飾為「中國人自己的事」。然而，檢視歷史紀錄卻會發現截然不同的真相。對中共而言，被貼上「一家人」的標籤，從來都不是安全的保證；相反地，它往往是國家級大屠殺的首要先決條件。從國共內戰期間的長春圍城迫使十五萬平民活活餓死，到大躍進和文化大革命期間導致數千萬人喪命，中共的奪權之路，灑滿了許許多多中國人民，或是新佔領區（例如內蒙古、圖博與東突厥斯坦）居民所流下的鮮血。

中共「和平」姿態 下一波大屠殺序曲

如今，相同的宣傳伎倆正對準台灣。但是，歷史發出了令人不寒而慄的警告：中共的「和平」姿態，只是下一波大屠殺的序曲。為了避免中共佔領的反烏托邦未來，台灣必須識破這些政治宣傳，並正視自身內部的脆弱性。

在中國人民解放軍的歐威爾式（Orwellian）極權佔領下，中共將強制執行中華人民共和國的《兵役法》，將所有台灣人視為負有服役「神聖職責」的公民。十八至廿六歲的男性，將面臨為期兩年的強制兵役，而卅八歲以下的男性，則將被編入後備與民兵系統，以供戰時動員。

任何抗拒服兵役的行為，都將遭致毀滅性的社會與行政懲罰。不服從者將面臨鉅額罰款，並在社會信用體系中被註記為「失信」，形同將個人列入黑名單，剝奪其獲得穩定就業、高等教育的機會，甚至無法享有搭乘飛機或高鐵等基本生活便利。

嚴重拒服兵役者將被依「分裂國家罪」，或顛覆國家政權罪起訴。根據中華人民共和國《刑法》，這類嚴重犯行將面臨五年至無期徒刑不等的刑罰，並沒收個人財產。若在已經宣布的戰爭狀態下，這種逃避兵役行為可能被升級為叛國罪，最高可處以死刑。

被統後台灣年輕男性 恐淪中共砲灰

獨裁政權經常將「不良分子」當作消耗品，俄羅斯在烏克蘭利用囚犯與少數民族的策略，便凸顯了這一點，這也呼應了中共過往的斑斑劣跡。國共內戰後，解放軍強行收編一八〇萬名國民黨軍，在韓戰中讓他們充當突擊部隊；在某些情況下，這些被徵召的士兵佔第一波攻勢部隊的七十％。當大約一萬四〇〇〇名中國戰俘（佔總數的三分之二）拒絕被遣返，並選擇投奔台灣時，這種強迫收編的殘酷性暴露無遺。這段歷史警示台灣年輕男性，不要在未來可能的衝突中成為中共的砲灰。

面對人力危機與龐大的軍事威脅，台灣的軍事訓練與兵役制度，已經到了必須進行徹底改革的時刻。要想生存下來，不能僅止於拒絕虛假的口號；更需要打造一個準備好捍衛自身未來的國家。

台灣正在迅速擴充其無人機部隊，目標是在二〇二八年達到十萬架產量，此後每年生產十八萬架。不過，關鍵的人力缺口依然存在：台灣目前缺乏足夠人力，來操作、保養與維修數量如此龐大的裝備，同時還要承受戰鬥傷亡。

面對總數達四〇〇萬人的中國威脅，台灣強化國防的視野，必須超越二〇〇萬人解放軍，將五十萬名武裝警察部隊、五十萬名預備役部隊，以及另外一〇〇萬名安全人員納入考量。

反制中共威脅 台灣男性應18歲服役

為了反制中共的威脅，台灣應該規定，所有男性在十八歲上大學前就要開始服役，以確保每年有十萬名新兵入伍。目前，台灣允許所有男性將兵役延至大學畢業以後。這項改革將使台灣的現役兵力，從廿萬增加到卅萬，增幅達五十％，向新加坡和以色列等國家看齊，這些國家規定高中畢業後就必須立即服役，以確保國防優先於高等教育或投入職場。

台灣目前的後備軍人訓練明顯不足。二〇二六年，在七十一萬名「可受訓」的後備軍人中，只有十八％（十二萬六〇〇〇人）將接受訓練。其中，五萬一六八五人將接受為期十四天的「新制」強化教召訓練，其餘七萬四三一五人則只有舊制的五至七天專長複訓。

為了建立可信的嚇阻力，所有二〇〇萬名符合條件的男性（十八至卅六歲），每年都應該接受至少一個月的訓練。

相較之下，其他國家多半維持高出許多的標準：以色列要求戰鬥備役人員每年服役五十五至六十天，新加坡規定每年最多四十天，而即使是採取志願役體制的美國，也要求每年至少卅八天。台灣目前的參與率與訓練天數，仍低得令人失望。

規定女性在高中畢業後服役一年，符合多數民意：二〇二二年的民調顯示，有超過五十二％的台灣人，支持女性服兵役或接受強制訓練。這將跟隨以色列、挪威、瑞典與丹麥的腳步，這些國家採用性別平等的徵兵制度，來強化國家韌性。

傾向非戰鬥職務的女性，仍可擔任無人機、飛彈或雷達操作員，提供具殺傷力的支援，或是在情報、通信與後勤部門服役。或者，她們應該也符合服替代役的資格。台灣的替代役制度包括公共安全、醫療保健與教育等十五個類別，允許役齡男女填補關鍵的社會缺口，猶如以色列多元的國民服務選項。

儘管女性目前僅佔台灣現役軍人的十六％（兩萬五〇〇〇人），仍遠遠落後於以色列（卅四％至卅八％）與多數北歐國家。雖然台灣已在二〇二三年開始訓練女性後備軍人，但由於官僚體制的障礙，參與率依然極低。採取性別平等的徵兵制度或積極招募，將可彌補這道缺口，將台灣的國防轉變為全社會的共同努力。

維持台灣生存 改革兵役至關重要

透過這些改革，台灣軍隊將成為一支規模達四三〇萬人的強大兵力，以卅萬名現役部隊為核心，並由四〇〇萬名男女後備軍人提供支援。這支部隊將提供維持台灣生存至關重要的對稱與不對稱防禦所需要的人力。

自《二〇二三年國防授權法案》（NDAA）通過以來，美國已經積極透過在台灣與美國本土的密集訓練計畫，加速提升中華民國國軍的作戰能力。這項轉變呼應了美國與北大西洋公約組織（NATO）二〇一七年至二二年間在烏克蘭境內，以及俄羅斯全面入侵後在烏國境外提供的變革性訓練；事實證明，這些訓練對於避免防線全面崩潰具有決定性作用。

應用這些戰時經驗，台灣已經超越制式的操練，朝著部隊現代化的方向邁進。一年期義務役男不再只是單純的「人力」；他們正被訓練為先進不對稱系統的專業操作員，確保每位新兵都能為高科技、具殺傷力的嚇阻力做出貢獻，而非停留在傳統步兵模式。

《二〇二六年國防授權法案》擴大了「台灣安全合作倡議」（TSCI），資助美國海岸防衛隊（USCG）小組訓練台灣的海上執法能力，反制中共的「灰色地帶」戰術。

這些強化措施提升了台灣的軍力，但為了適應不對稱與對稱作戰，藉由配套的結構現代化來進一步擴充戰鬥與支援人員的規模，仍然不可或缺。

烏戰教訓 亟須建立無人系統兵種

台灣必須超越零散的無人機部署模式，建立一個涵蓋空中、水面、水下與陸地領域的專屬無人系統兵種。將訓練、維護與準則集中化，是烏克蘭抵抗俄羅斯侵略所換來的慘痛教訓。為了應用烏克蘭的抵抗經驗，台灣陸軍於二〇二四年成立的專門無人機訓練中心，應該擴大為國家級中樞，負責訓練現役與後備人員操作第一人稱視角（FPV）無人機，以及先進的偵察戰術。

包括Cofacts真的假的、台灣民主實驗室（DoubleThink Lab）、MyGoPen（麥擱騙）、台灣事實查核中心、美玉姨、全民查假會社（TSTM）、台灣資訊環境研究中心（IORG）、台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）、杜浦數位安全（TeamT5，私人企業）、假新聞清潔劑、沃草（Watchout），以及黑熊學院等草根組織，藉由追蹤並拆解錯假訊息，提供了至關重要的社會服務。但是，國家認知防禦的重擔，不應該落在資金短缺的非政府組織（NGO）與民間企業肩上。

為了將國家韌性與抵抗力極大化，總統府的「全社會防衛韌性委員會」正在協調政府各項工作，以強化關鍵基礎設施。然而，軍方依然受限於歷史包袱。中華民國國防部政治作戰局的攻勢職能，在民主化過程中遭到裁撤，目的是為了讓軍隊遠離涉及內部監控與鎮壓異己的白色恐怖遺緒，並避免在兩岸關係緩和時期激怒北京。儘管台灣的國家安全局持續追蹤中共的認知作戰，但這種全新的純防禦態勢，已經創造出一個讓中國得以趁虛而入的戰略真空。

成立反認知戰中心 挑戰中共敘事

台灣迫切需要超越僅以軍事手段應對中共威脅的層次，成立一個全年無休、廿四小時運作的反認知戰中心。憑藉對中文與華人文化獨步全球的掌握，台灣可在中共的主場上挑戰其敘事，並成為盟友不可或缺的資源。

透過前述兵役與結構改革的建議，台灣軍隊將成為一支擁有四三〇萬名官兵的勁旅。邁向確保安全的第一步，是將中共「中國人不打中國人」的口號，視為經不起歷史考驗的虛假謊言，並加以摒棄。為了避免陷入中共佔領的夢魘，台灣人民必須團結一致，做好嚴謹的生理與心理準備。歸根究柢，國際社會的支持，將取決於台灣是否能夠展現積極主動、毫不妥協的戰鬥意志。

（作者吉耐獅為退役美國空軍外務官，專研反恐怖主義、非正規作戰、飛彈防禦與戰略。二〇二二年獲選我國外交部「台灣獎助金」學人，二〇二三年在國立政治大學、國防大學擔任駐點訪問學人，二〇二四年任國防安全研究院國際駐點學者。目前以華府猶太政策中心資深非駐點研究員身分在台研究。國際新聞中心陳泓達譯）

為了反制中共威脅，台灣應該規定，所有男性在十八歲上大學前就要開始服役，以確保每年有十萬名新兵入伍。圖為陸軍聯兵第五八四旅聯兵一營換裝M1A2T戰車成軍典禮。（軍聞社）

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