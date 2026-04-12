習試圖讓人懷疑美保衛台灣決心 華爾街日報示警川普 勿掉北京陷阱

美國華爾街日報10日發表題為「台灣和川習會」的社論，呼籲川普總統切勿掉入北京的陷阱。（法新社）

美國華爾街日報十日發表題為「台灣和川習會」的社論，警告美國民眾與華府決策者，應警惕中國共產黨對台採取的「分而治之」策略，並呼籲川普總統切勿掉入北京的陷阱。

該篇社論的副標題為「習近平試圖讓人懷疑美國保衛台灣的決心」，指台灣在野的國民黨主席鄭麗文近日訪問中國，並與中國國家主席習近平會面。北京顯然意在藉此向川普施壓，宣稱台灣問題純屬中國內政，甚至試圖營造台灣民眾嚮往共產體制的假象。

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鄭習會營造台灣問題屬中國內政

國民黨自二〇一二年後未再贏得總統大選，其路線之一是傾向透過安撫北京來延後危機。然而，在習持續加強對台壓力之際，此種思維顯得過於天真。這類主張之所以仍有市場，關鍵在於部分台灣民眾對美國承諾存疑。

台灣輿論正密切觀察川習會，擔憂美方是否會在更大的戰略交易中犧牲對台支持。同時，北京亦試圖促使美國從「不支持台獨」轉向「反對台獨」，將台灣塑造成破壞現狀的麻煩製造者，並為奪台提供正當性。

近期訪台的美國參議員已強調台灣通過特別國防預算的急迫性，不僅關乎嚇阻，也攸關向美國證明台灣具備自我防衛決心。

美應表態 台灣不會成談判酬碼

社論指台灣是攸關美國核心利益的戰略關鍵。一旦中國控制台灣，其軍力將突破第一島鏈。此外，台灣更是全球先進半導體供應鏈核心。若川普想成為和平締造者，美應透過加快軍售、共同生產武器支持台灣，並在川習峰會中明確表態，台灣不會成為談判酬碼。

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