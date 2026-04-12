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    首頁 > 政治

    中國小艇頻闖我領海 國安局：不排除灰帶侵擾測試我海防能量

    2026/04/12 05:30 記者方瑋立／台北報導
    國安局送抵立法院的報告指出，部分中籍人士偷渡來台時間，適逢共軍對我發動戰備演訓、針對性軍演，不排除為中共在台海遂行「海上灰帶侵擾」之一環，藉此測試我海防應處能量。圖為國安局長蔡明彥。（資料照）

    國安局送抵立法院的報告指出，部分中籍人士偷渡來台時間，適逢共軍對我發動戰備演訓、針對性軍演，不排除為中共在台海遂行「海上灰帶侵擾」之一環，藉此測試我海防應處能量。圖為國安局長蔡明彥。（資料照）

    針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海，引發海防偵搜漏洞與國安疑慮，立法院外交及國防委員會明天將邀部會報告並備質詢。據國安局送抵立法院的報告指出，部分中籍人士偷渡來台時間，適逢共軍對我發動戰備演訓、針對性軍演，不排除為中共在台海遂行「海上灰帶侵擾」之一環，藉此測試我海防應處能量。

    國安局在報告中指出，中籍人士侵擾我本、外島各樣態、方式不同。綜觀我外、離島地區查獲案例，多為無動力舢舨、船筏，台灣本島地區則以小型船艇搭配舷外機為主。報告揭露，中共亦系統性運用自媒體，傳散各類短影音，質疑我權責機關處理偷渡案件流程及作法，渲染我海防監控失靈，藉此操作認知作戰。

    針對非法侵入之特點，國安局分析，中籍人士利用「淘寶」等網路電商平台，可輕易購得小型船艇搭配舷外機，利用其速度快等特性規避岸際雷達偵獲。犯嫌主要來自廣西、廣東、福建、浙江、江蘇等沿海省份，且慣以「嚮往民主自由」、「尋求政治庇護」為應對說詞，隱匿犯罪意圖。侵擾目標除鎖定金門、馬祖等外、離島地區外，台灣本島則集中於苗栗、淡水、林口、桃園等海域岸際。

    報告也提到，每年四月至八月之春、夏季節，我周邊海象相對穩定，有利小型船舶航行，為侵擾事件之高峰期，九月後受東北季風影響，案件則明顯減少。然而，這類小型船艇體積小，岸際雷達不易偵獲，且對水深要求低，無須正規碼頭泊靠，僅須利用礁岩區、防波堤邊緣，配合漲潮即可駛入灘口靠岸。

    報告亦坦言我國海岸防衛現存窒礙，包括台灣本、外島海岸線綿長，多河口、灘灣等地形，容易形成查察盲區。此外，入侵之橡皮艇材質特殊，致雷達電磁波反射訊號微弱，不易偵獲，加上人員目視距離有限，且第一線海防勤員人力吃緊，工作部署仍存執行侷限。

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