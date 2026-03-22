美駐UN代表反對中國扭曲2758決議》學者：如打球攻防 讓中方付出代價

美國駐聯合國代表瓦爾茲20日表示，持續支持台灣有意義參與國際組織，反對中國刻意扭曲聯大2758號決議，企圖將台灣孤立於國際社會之外。（美聯社檔案照）

美國駐聯合國代表瓦爾茲表明支持台灣有意義參與國際組織，並反對中國扭曲聯大第二七五八號決議，政大政治系兼任教授嚴震生昨對此表示，二七五八號決議攻防就像打球一樣，若我們完全放棄，中國就能高枕無憂，政府必須讓中方為防守付出代價，以現狀來說，中國仍需要在國際上花更多時間、精力處理此議題。

嚴震生：政府應持續請友邦為我執言

但嚴震生也直言，瓦爾茲曾為美國國家安全顧問，現轉任駐聯合國代表，不是川普核心幕僚，其發言代表性可能沒這麼大。不過，美國傳統外交體系、國防部、國會議員對台灣相當支持，瓦爾茲本人對台灣也是一直相當支持。

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嚴震生認為，我國政府應該在適量付出的前提下，持續請友邦針對二七五八號決議為我執言，但不宜有不切實際的樂觀，並應謹慎拿捏付出與回報的平衡。

針對世界貿易組織（WTO）第十四屆部長會議，由於主辦國擬以矮化名稱「中國台灣省」列示我國，導致台灣自二〇〇一年以來首次被迫缺席。嚴震生指出，台灣當年是以「台澎金馬特別關稅領域」加入WTO，當時各方皆有默契且同意，照理不應因此名稱起衝突，但中國現在透過喀麥隆等親中國家，加強對台封殺。

嚴震生認為，若下次WTO會議在其他國家舉辦，也遇到同樣問題，台灣才真正需要緊張，這次受到「突襲」，台灣應向國際社會、理念相近國家表達，並為明年做完整的準備。

美官員近年對2758號決議說法

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