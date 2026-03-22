國民黨台中市長初選民調將展開》江啟臣、楊瓊瓔 黃金週末造勢衝刺

立委江啟臣昨舉辦西南屯鄉親見面會，場面熱烈。（記者廖耀東攝）

國民黨台中市長民調初選將在下週展開，黨中央預定在三月廿五日至卅一日的三天進行民調，立委楊瓊瓔與立院副院長江啟臣兩人把握最後黃金週末造勢拚場，昨天江在南屯水安宮造勢，邀請前台中市長胡志強助講。楊在太平運動場舉行「萬人挺瓔團結大會」由素人推薦，歌手演唱，姐弟之爭都要拼勝出，而民進黨市長參選人何欣純則勤跑基層爭取支持。

江啟臣喊實現夢想城市 邁向旗艦城

江啟臣昨天在水安宮廟埕舉辦「西屯南屯見面會」，現場氣氛熱烈，國民黨立委洪孟楷、張嘉郡站台助講，前台中市長胡志強原定站台則因支氣管炎未能現身，但以圖卡力挺，國民黨KMT Studio召集人連勝武也以路過表達支持，江啟臣則重申台中更幸福政策，要大家一起守電話，實現台中未來夢想城市，幸福城市邁向旗艦城。

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江啟臣團隊強調，山海屯市區不分大小場持續報告、持續傾聽、持續努力；針對美國在台協會處長（AIT）谷立言在將在下週到台中，江啟臣團隊表示，一旦前來也會前往接待，讓世界看到台中。

楊瓊瓔稱準備好接棒 要延續盧政績

楊瓊瓔的「萬人挺瓔團結大會」，則有許多民眾從山海線搭遊覽車到太平會場，除了有藝人的精彩表演之外，來自不同領域的市民代表也上台分享，表達對台中未來的期待與對楊瓊瓔的支持。

楊瓊瓔說，自己年輕就擔任省議員從政至今，相信實力是為民服務長期累積，「準備好接棒台中市長盧秀燕」，在民調關鍵時刻，持續跑基層活動爭取支持，希望能延續盧秀燕政績，讓台中成為幸福快樂的城市。

另外，民進黨台中市長參選人立委何欣純昨日至梧棲出席「三棲救援技能發展協會水域搜救戰力操演」活動，觀摩水面、水下搜救及各式救援器材演練。何欣純表示，她在中央會持續從器材、訓練及制度面給予搜救團體更多支持，未來如在台中市府主政將成為第一線救災夥伴最堅強的後盾。

國民黨立委楊瓊瓔（圖中）昨在太平造勢，吸引支持者相挺，楊強調準備好接班盧秀燕，建設台中。（記者張軒哲攝）

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