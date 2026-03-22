今日南部高溫上看31度 本週北部天氣起伏多變

今日北部及東北部氣溫回升，預測北部及及東半部高溫約26至28度，中南部可達30至31度，各地早晚低溫約17至20度，日夜溫差大。（資料照）

中央氣象署指出，今（22日）東北季風減弱，迎風面花、東及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及宜蘭有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後山區可能有零星短暫陣雨。

氣溫方面，隨著風向逐漸轉為東南風，北部及東北部氣溫回升，預測北部及及東半部高溫約26至28度，中南部可達30至31度，內陸近山區處可能更高一些，至於各地早晚低溫約17至20度，日夜溫差大。

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空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

週一（23日） 、週二（24日）環境風場為東南風，迎風面的花東及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及宜蘭有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區並有零星短暫陣雨。週三（25日）有微弱鋒面通過，東北季風稍增強；週四（26日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣稍涼；水氣稍增加，基隆北海岸及宜蘭有局部短暫陣雨，花東有零星短暫陣雨，其他地區為晴到多雲，午後山區並有零星短暫陣雨。

週五（27日）東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升，水氣減少，東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為晴到多雲。週六（28日）另一鋒面通過及東北季風增強，北部及宜蘭天氣轉涼；水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市天氣：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 30 19 ~ 31 22 ~ 30 22 ~ 29

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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