日本勝尾寺「足跡圖」超狂！台灣被貼到變3D 還「反攻大陸」

勝尾寺足跡圖上台灣被貼到爆滿。（讀者林先生提供）

日相高市早苗「台灣有事」論述，引發中國發動拒赴日旅遊，卻意外帶動台、韓旅客更強勁的旅日熱潮。近日有民眾前往大阪景點「勝尾寺」，發現寺內設立的遊客足跡地圖出現驚人景象：中國區域貼紙稀疏，反觀台灣、南韓位置被貼到「爆量」，台灣甚至因貼紙層層堆疊形成「3D立體圖」，更一路向外擴散至中國沿海陸地。

為了報復日本，中國去年起祭出各種抵制措施，其中包含限制中國公民前往日本旅遊。沒想到，中客降低反而意外掀起一波國際旅日潮，根據日本觀光局最新統計，即便中客上個月訪日人數大幅下降45.2%，但全球訪日旅客人數反而比去年增加6.4%，其中南韓、台灣、美國、加拿大等多個國家，都創下歷史最高紀錄。

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根據近日在日本觀光的民眾提供照片可見，在大阪知名觀光景點勝尾寺設立的遊客足跡圖上，可見台灣人對赴日旅遊的瘋狂，台灣觀光客不但將台灣附近地區直接「填海造陸」貼滿，貼紙甚至蔓延至南韓附近與中國沿海陸地，呈現「反攻大陸」奇景。民眾還透露，由於實在貼不下，不少台灣人重複貼貼紙，直接將台灣貼成「3D圖」。

除了台韓區域成為一級戰區外，足跡圖上還有其他亮點。除了中國貼紙顯得零星，證實赴日中客下滑外，北韓也被南韓「攻佔」。另外在地圖左側歐洲區，也可見貼紙量大得驚人；此外，美國、澳洲以及其他東南亞國家，也有不少貼紙，可說這張圖根本是一份活生生的「市場調查報告」，直觀反映出後疫情時代及地緣政治波動下，日本觀光客源結構位移。

勝尾寺觀光客絡繹不絕。（讀者林先生提供）

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