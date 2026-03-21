為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本勝尾寺「足跡圖」超狂！台灣被貼到變3D 還「反攻大陸」

    2026/03/21 18:46 即時新聞／綜合報導
    勝尾寺足跡圖上台灣被貼到爆滿。（讀者林先生提供）

    勝尾寺足跡圖上台灣被貼到爆滿。（讀者林先生提供）

    日相高市早苗「台灣有事」論述，引發中國發動拒赴日旅遊，卻意外帶動台、韓旅客更強勁的旅日熱潮。近日有民眾前往大阪景點「勝尾寺」，發現寺內設立的遊客足跡地圖出現驚人景象：中國區域貼紙稀疏，反觀台灣、南韓位置被貼到「爆量」，台灣甚至因貼紙層層堆疊形成「3D立體圖」，更一路向外擴散至中國沿海陸地。

    為了報復日本，中國去年起祭出各種抵制措施，其中包含限制中國公民前往日本旅遊。沒想到，中客降低反而意外掀起一波國際旅日潮，根據日本觀光局最新統計，即便中客上個月訪日人數大幅下降45.2%，但全球訪日旅客人數反而比去年增加6.4%，其中南韓、台灣、美國、加拿大等多個國家，都創下歷史最高紀錄。

    根據近日在日本觀光的民眾提供照片可見，在大阪知名觀光景點勝尾寺設立的遊客足跡圖上，可見台灣人對赴日旅遊的瘋狂，台灣觀光客不但將台灣附近地區直接「填海造陸」貼滿，貼紙甚至蔓延至南韓附近與中國沿海陸地，呈現「反攻大陸」奇景。民眾還透露，由於實在貼不下，不少台灣人重複貼貼紙，直接將台灣貼成「3D圖」。

    除了台韓區域成為一級戰區外，足跡圖上還有其他亮點。除了中國貼紙顯得零星，證實赴日中客下滑外，北韓也被南韓「攻佔」。另外在地圖左側歐洲區，也可見貼紙量大得驚人；此外，美國、澳洲以及其他東南亞國家，也有不少貼紙，可說這張圖根本是一份活生生的「市場調查報告」，直觀反映出後疫情時代及地緣政治波動下，日本觀光客源結構位移。

    勝尾寺觀光客絡繹不絕。（讀者林先生提供）

    勝尾寺觀光客絡繹不絕。（讀者林先生提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播