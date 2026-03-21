美以軍事進攻後 川普：德黑蘭需10年重建

川普強調，美以軍事行動已重創伊朗核能力，需十年才能重建。（法新社）

美國和以色列聯手攻擊伊朗進入第4週，雙方仍繼續交火。不過，美國總統川普20日暗示，他正在考慮「逐步結束」此次軍事行動，強調美國已接近實現目標，伊朗如今需要10年時間才能重建。

川普在「真實社群」發文道，「我們正在考慮逐步結束在中東的大規模軍事行動，我們距離實現目標已經非常接近」。川普將這些目標描述為徹底削弱伊朗的彈道飛彈能力、摧毀伊朗國防工業基礎、消滅伊朗海軍和空軍、永遠不允許德黑蘭擁有「核能力」，以及保護中東盟友等。

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但川普發表此番言論前不久，才排除停火可能性，並表示不排除部署地面部隊，數千名美軍陸戰隊員也正前往中東。這凸顯川普在美以對伊戰爭的目標和計畫上，持續發出截然不同的訊號。

在談到承載全球約5分之1石油和天然氣運輸量、但自衝突爆發以來幾乎完全封閉的荷姆茲海峽，川普稱該海峽必須由最依賴中東能源，和其他經由此路徑運輸貨物的國家承擔安全責任，這對他們來說將是一項簡單的軍事行動。如果這些國家提出請求，美國將協助維護海峽安全，但只要伊朗威脅消除，就沒必要這麼做。

《彭博》批評，此話完全忽視石油市場的全球影響力，儘管美國石油產量創下歷史新高，但原油價格由國際市場決定，荷姆茲海峽相關供應衝擊，最終仍會影響美國消費者。

川普也不忘抨擊北大西洋公約組織（NATO），指責北約未理會他提出協助荷姆茲海峽安全的請求，「這對他們來說輕而易舉，幾乎沒有什麼風險。懦夫，我們會記住這點！」他指責北約沒有加入「阻止伊朗擁有核武的戰鬥」，「沒有美國，北約就只是紙老虎！」白宮副新聞秘書凱利表示，只要總統下令，美軍隨時可以奪取哈格島，「川普總統非常清楚，伊朗會試圖阻止航行自由和能源自由流通，他已採取行動摧毀40多艘佈雷船」。

同日，川普還在新聞頻道《MS NOW》訪問中表示，美以發動軍事進攻後，伊朗需要10年時間才能重建，並強調推翻伊朗強硬派神權統治階層，並非這次行動的主要目標，「我認為我現在就可以離開，他們也需要10年才能重建。但我認為這不是一個可以接受的局面。如果我們繼續待下去，他們就永遠無法重建」。

川普解釋，美國早在去年6月「午夜重鎚」行動摧毀伊朗製造核武的能力，但伊朗境內仍存在「核塵埃」（即濃縮鈾）。專家和政府官員表示，回收這些鈾將是一項漫長而危險的行動，甚至可能需要地面部隊。

分析指出，任何試圖奪取並控制伊朗能源設施的行動，都將使美軍面臨比目前衝突中更大的危險，也將增加這場迄今空襲為主的戰爭的成本和規模。美國智庫布魯金斯研究所國防戰略專家歐漢倫（Michael O'Hanlon）表示，雖然奪取哈格島「無疑具有戰術優勢，但也可能代價高昂，且沒有明確的戰略最終目標」。

《彭博》提到，令人擔憂的是，無論川普的意圖如何，這些行動都可能像過去的衝突一樣不斷擴大，從越戰、阿富汗戰爭到伊拉克戰爭等，最初也是小規模、有限的行動，但最終演變成曠日持久的戰爭，使美國陷入多年泥淖。

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