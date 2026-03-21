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    首頁 > 國際

    拒絕臨時停火！伊朗外長表態：尋求全面、永久結束戰爭

    2026/03/21 17:48 即時新聞／綜合報導
    伊朗外交部長阿拉格齊。（法新社）

    伊朗外交部長阿拉格齊。（法新社）

    日本《共同社》今（21日）報導，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）受訪時明確表態，伊朗的目標並非臨時停火，而是要「徹底、全面、永久」的結束戰爭。這也是自2月28日美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，他首度接受日本媒體專訪。

    阿拉格齊接受《共同社》 電話訪問時指出，美國與以色列對伊朗的軍事行動，屬於非法且毫無正當性的侵略行為，呼籲國際社會應團結發聲反對。雖然目前已有部分國家推動停火，但伊朗立場明確，僅接受能夠徹底、全面、永久結束戰爭的方案，拒絕任何形式的臨時停火。

    他進一步強調，所謂「結束戰爭」必須包括確保伊朗不再遭受攻擊，以及對戰爭期間造成的損失進行賠償。阿拉格齊也直言，他不認為美國目前已經準備好進行談判。

    另一方面，由於日本有90％以上的進口原油，是從荷姆茲海峽運輸，但這處交通要道在中東陷入戰火後，處於封鎖狀態難以通航，大量日本相關船隻受困在波斯灣無法離開。對此，阿拉格齊表示，他們沒有封鎖海峽，而是針對那些涉及攻擊伊朗的敵國船隻，在經過與日本協商後，伊朗已準備放行日船通過荷姆茲海峽。

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