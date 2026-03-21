悚！分屍剃骨烹煮女孩並收藏頭蓋骨 日本殺人魔犯行曝光

日本埼玉市31歲殺人魔齋藤純，將死者分屍還剃骨烹煮、搜索料理內臟的食譜。（圖擷自「NEWSポストセブン」帳號）

駭人聽聞！日本埼玉縣埼玉市大宮區31歲男子齋藤純，2025年6月因多次偷竊手機被警方搜索住處，調查人員在他屋內驚見人類頭蓋骨，這才挖出他曾涉嫌殺害2名20來歲女孩的恐怖過往。隨著本月18日展開首次庭審，更多令人毛骨悚然的案情也接著曝光，例如他將死者分屍還剔骨烹煮、在網路搜尋料理內臟的食譜。

據《NEWSポストセブン》報導，檢察官開庭時指出，齋藤純從念小學開始就有殺人欲望，曾想要以身材嬌小的女性為目標，或在偏僻的地方行兇，以免遭到受害者反抗。

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檢方指出，齋藤純這種欲望一直延續到高中，他會在火車站尾隨女孩，偷偷摸摸地觸碰她們的書包。齋藤純19歲時，曾從他人背包偷走手機，但很快就被逮捕，這讓他意識到在都市裡犯罪很可能會被監視器拍下來，因此轉而在輕生網站尋找目標。

檢方透露，齋藤純從函授（遠距教學）高中畢業後，做過一些兼差工作，首次作案是在2015年，當時他與22歲女子透過簡訊認識，討論起協助加工輕生的事宜。

檢方說，齋藤純前往女孩位於神奈川縣橫濱市的住處，看著對方寫下遺書並服用安眠藥，接著便將大衣腰帶打結繫在廁所門把上，纏著女子頸部吊了上去，過程中齋藤純曾搖晃對方想確認她是否死亡，在發現其眼皮跳動後不知所措，但還是決定先離開再說。

由於死者和母親每天都會聯繫，因此母親聯絡不到女兒後趕來查看，赫見她已離世。至於齋藤純則在犯案後覺得不安，過了2天來到對方住處，打開門後發現女孩父母都在屋內處理後事，嚇得連忙逃跑。

當時死者父親看到可疑人士開門便追了上去，但還是讓齋藤純逃脫，後續雖曾報案，不過由於沒有監視器且死者留下遺書，因此警方並未持續調查。

到了2017年，日本神奈川縣座間市發生震驚社會的連環殺人事件，兇嫌白石隆浩在殺害9人後藏屍公寓，齋藤純從新聞上看到這起案件後覺得白石和他是同類。

2018年，齋藤純在社群平台上認識了21歲女子，邀約對方來自己家裡輕生，女方一度後悔不想過去，不過齋藤純又說服了對方。案發當天，女子向家人告知自己要去上班，但從此下落不明。

檢方表示，齋藤純要求女方將手機恢復原廠設定避免留下證據，同時還準備瀉藥讓女子服用，這樣一來他在分屍時就不會有太多腸道內的排泄物要處理。

齋藤純讓21歲女孩寫下遺書並提供安眠藥，拍攝她入睡的畫面後就動手將其勒斃，接著砍下她的頭顱和四肢、剃掉血肉留下骨頭，然後把肉塊放入滾水中烹煮，最終將頭蓋骨收藏起來，其他的骨頭則裝在行李箱內。

此後齋藤純多次從他人背包中竊取手機，他會關閉GPS功能並取出SIM卡，再將手機藏在冰箱裡，警方2025年針對竊盜案對其住處搜索後，這才揭發了令人顫慄的命案過程。

21歲女子的父母，在其失蹤後焦急地四處尋找多年，每次看到命案的新聞都會擔心是她遇害。直到女兒失蹤7年後，父母終於接到警方的電話，得知愛女已變成骸骨。

死者父母悲痛地表示，他們的女兒生來不是為了被分屍、被吃掉，也不是成為齋藤純的玩物，如果可以的話，他們想殺了齋藤純並把他肢解，希望法官能判處齋藤純死刑。

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