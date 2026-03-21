被提珍珠港嘲諷！來賓笑問「是貴台記者？」日女主播尷尬反應曝

被提珍珠港嘲諷！來賓笑問「是貴台記者？」日女主播尷尬反應曝2026/03/21 15:03 即時新聞／綜合報導
來賓突然問主持人「這位是你們的記者對吧？」讓女主持人相當尷尬，苦笑回答：「實在很難開口...但確實是我們電視台的記者。」（取自靜岡朝日電視台）
美國總統川普19日在白宮會見日本首相高市早苗，日本朝日新聞台記者當場提問川普，為何攻擊伊朗時不先知會盟友？結果被川普提「珍珠港事件」反殺。事件曝光引發大量日本網友不滿，稱他是「日本之恥」。靜岡朝日電視台昨日一檔政論節目談及此事，來賓突然笑著問主持人「（被嗆得）就是你們體系的記者對吧？」讓女主持人相當尷尬，苦笑回答：「實在很難開口...但確實是我們電視台的記者。」
朝日新聞台資深記者千千岩森生日前在美日領袖峰會上向川普提問，結果被川普提「珍珠港事件」開玩笑表示，沒人比日本更了解奇襲，讓一旁高市早苗滿臉尷尬。相關新聞一出，日本網友紛紛在社群平台發文砲轟該記者，還稱他是「日本之恥」。
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靜岡朝日電視台昨日一檔節目討論到此事時，一向喜歡諷刺左派的來賓、經濟學家高橋洋一就笑著問主持人，川普嗆的記者，就是你們的記者對吧？對此，女主持人面帶苦笑表示：「雖然在這裡（自家節目上）實在很難開口......但確實是我們電視台的記者。」
影片被剪輯發布至X上，日本網友紛紛表示：「女主播好真誠」、「女主播太誠實了」、「哈哈太好笑了」、「這一幕真的很有趣」。
テレ朝記者の質問に対してトランプ大統領が「真珠湾攻撃」を持ち出したことに— Tokyo.Tweet （@tweet_tokyo_web） March 21, 2026
高橋洋一氏「ここの系列の記者だよねw」
静岡朝日テレビアナ「言いづらいですが、テレビ朝日の記者です」 pic.twitter.com/x0BRRVxxTw