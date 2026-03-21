傳川普研議奪取伊朗濃縮鈾 可能出動精英特種部隊

圖為6月商用衛星拍攝的伊斯法罕核設施照片。（路透）

據多名聽取過相關討論簡報的人士透露，在美國與以色列主導的對伊朗軍事行動進入一個更不確定的階段之際，川普政府一直在策劃取得或運出伊朗核材料的方法與選項。

美以部隊在這場衝突的初期階段，重點在於削弱伊朗的常規軍事能力，包括防空系統、飛彈系統以及與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的關鍵基礎設施，但近期川普政府轉向更長遠的目標，即他在開戰初期所提出，確保伊朗不再有能力生產核武。

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哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，如果美國總統川普下令執行，任何這類行動的具體時間點在今天晚間仍不明朗。一名消息人士指出，川普尚未做出任何決定。

但兩名消息人士向CBS News透露，相關規畫一直圍繞著可能部署來自神秘的「聯合特種作戰司令部」（Joint Special Operations Command）部隊；這支精銳軍事單位經常被賦予最敏感的反核子擴散任務。

根據聯合國國際原子能總署（IAEA）數據，截至去年夏天，伊朗已累積約972磅（約441公斤）濃度達60%的濃縮鈾，距離武器級材料僅一步之遙。其中大部分鈾仍埋藏在去年夏天一次美軍行動中遭轟炸過的核設施下方。

美方官員曾表示，川普政府不排除嘗試取回伊朗的高濃縮鈾庫存，作為當前軍事行動一環。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）本週稍早告訴記者：「這對他來說是選項之一。」

然而，奪取濃縮鈾的任務極其艱鉅，且具高度風險。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）本週在CBS News政論節目「面對全國」（Face the Nation）中表示：「我們談論的是裝有60%高污染六氟化鈾氣體的鋼瓶，所以處理起來非常困難。」

他說：「我不是說這不可能。我知道有卓越的軍事能力可以做到這一點，但這肯定會是一次極具挑戰性的行動。」

美國情報界去年春季評估認為，伊朗並未試圖製造核武，而伊朗也堅稱國家的核子計畫完全是用於和平目的。

但近年來，伊朗已將鈾濃縮至60%的濃度，超過大多數非軍事用途所需的程度。國際原子能總署曾表示，伊朗是唯一一個將鈾濃縮到如此高濃度的非核武器國家。

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