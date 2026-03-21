指李貞秀爭議非失誤 沈榮欽：柯文哲意在收割藍營選票

中配李貞秀。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀資格惹議，她在立法院的言行爭議持續升溫。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，李貞秀是柯文哲貪污起訴前的安排，黃國昌無論懂或不懂，他都一心要拿民眾黨換個人政治前途，至於民調不支持李貞秀擔任立委，對於柯文哲來說，只是戰術操作失靈，而非戰略的失敗，因為重點從來不是有多少人不支持，而是能夠在每一次大鬧的議題上，挖得多少新的選票，這正是柯文哲「天下大亂、形勢大好」的真意。

沈榮欽在臉書PO文表示，雖然「天下大亂，形勢大好」經常被視為毛澤東名言，但其實這是歸納自毛澤東的指示，而非親自出自毛澤東之口，這也成為師法毛澤東的柯文哲政治圭臬之一，很多人看不懂柯文哲硬要塞具有中華人民共和國身份的李貞秀擔任立委的原因，以為這是針對民進黨找碴，其實這是柯文哲「天下大亂、形勢大好」的策略之一，主要目標並不是針對民進黨，更重要的是國民黨。

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沈榮欽分析，民眾黨之所以經常宣傳仇恨，是因為必須從外部尋找敵人，以便能夠找到生存利基，以及凝聚內部。民調顯示，民眾黨支持者對民進黨與賴清德的仇恨程度，甚至高於國民黨支持者，找李貞秀擔任立委，並不能在已經對民進黨滿懷仇恨的小草心中，增加多少對民進黨的仇恨。

沈榮欽指出，柯文哲自始至終閉嘴不談李貞秀雙重國籍的爭議，刻意混淆參政權與人權，反而將之全力導向中配遭到歧視，只有民眾黨在乎中配的形象。柯文哲真正要的是 40 萬中配以及相關百萬人士的選票，而這些選票大多支持國民黨，因此只有在利用中配製造對立，天下大亂之際，柯文哲才能收割國民黨的中配選票，大部分的國民黨政治人物看不懂柯文哲的意圖，本著「民進黨贊成的我就反對」的態度，加入聲援民眾黨的行列，只有極少數國民黨政治人物，聲援中配時刻意壓抑民眾黨的角色，其間高下立判，國民黨畢竟糊塗人多一些。

沈榮欽續指，李貞秀是柯文哲貪污起訴前的安排，黃國昌無論懂或不懂，他都一心要拿民眾黨換個人政治前途。第一次和鄭麗文見面前，沈榮欽就斷言黃國昌是帶槍投靠去的，果然黃國昌在未獲得任何鄭麗文承諾的情況下，就公然表態自己接受兩黨協調決定誰來參選新北市長，後來甚至公開表示不排除加入李四川團隊。如果不是柯文哲被放出來重奪大權，黃國昌就一心往國民黨去了，只是沒想到情勢變化如此之快，縣市長選舉在即，鄭麗文聲勢慘跌，第二次鄭黃會已經從黃國昌交心，成為兩人相互取暖。

沈榮欽補充，比較麻煩的反而是民進黨對柯文哲堅壁清野，不給柯文哲上下其手的空間，除了謝長廷與之會面再度遭到操弄之外，大多數民進黨人已經學得教訓，不再犯傻，這反而極大的限制了柯文哲的操作空間。對柯文哲來說，「天下大亂、形勢大好」的終極奧義，在於可以在藍綠兩黨之間操弄，從中獲利。尤其是總統大選的經驗，讓他認識到這樣的操作是可行的。但是只要今日民進黨堅持堅壁清野，就會壓縮柯文哲的策略空間。

沈榮欽直言，至於民調不支持李貞秀擔任立委，對於柯文哲來說，只是戰術操作失靈，而非戰略的失敗，因為重點從來不是有多少人不支持，而是能夠在每一次大鬧的議題上，挖得多少新的選票，這正是柯文哲「天下大亂、形勢大好」的真意，未來只要柯文哲掌權一天，像李貞秀這樣的事就不會少，因為只有天下大亂，民眾黨才能有形勢大好的機會。

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