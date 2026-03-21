美、以空襲重擊伊朗！32座飛彈基地遭轟 發射能力「幾乎癱瘓」

美國與以色列近日聯手對伊朗展開大規模空襲。（路透）

中東戰火持續升溫，美國與以色列近日聯手，鎖定伊朗全國32處飛彈基地的地下設施入口進行轟炸。最新調查指出，這波攻勢已大幅削弱伊朗的飛彈發射能力，甚至接近癱瘓狀態。

根據美國有線電視新聞網（CNN）調查，透過衛星影像分析發現，伊朗多數飛彈基地設於山區內部，具備高度防護能力。然而此次空襲幾乎全面命中關鍵位置，包括隧道入口、地面設施及交叉路口。在已確認的107個隧道入口中，至少有77%遭到轟炸，影像中更可見至少15部飛彈發射器被摧毀。

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軍事專家指出，美以採取快速且精準的空中作戰策略，目的在於封鎖伊朗地下城市的運作能力，使其無法重新裝填並發射飛彈，進一步降低對美軍及中東盟友的威脅。

卡內基國際和平基金會安全專家潘達（Ankit Panda）分析，美國與以色列雖缺乏能完全摧毀這些設施的武器，但透過持續空襲，已成功將伊朗的飛彈與無人機戰力，封存在具有高度防禦能力的地下，顯著影響伊朗發射飛彈的能力。

根據數據顯示，自中東戰爭爆發以來，伊朗飛彈與無人機的發射量，已驟減超過九成。儘管伊朗戰前擁有數千枚彈道飛彈，但受限於發射器只有數百座，在本次美、以聯手的攻勢下，瓶頸更加明顯。

不過專家也提醒，伊朗仍具備打擊戰略目標的能力，尤其是在荷莫茲海峽航運方面。衛星畫面亦顯示，部分受損設施已展開緊急修復作業，例如伊斯法罕北部一處基地，在遭轟炸不到48小時內，即動員設備清理受阻入口，顯示其仍試圖恢復戰力。

JUST IN: ???????? CNN shows Iran's underground missile cities buried deep inside mountains. pic.twitter.com/Mkz385GBkO — BRICS News （@BRICSinfo） March 21, 2026

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