剛蹲完苦牢！晚安小雞曝遭詐1300萬內幕 直指「這人」讓他寒心

直播主「晚安小雞」陳能釧柬埔寨刑滿出獄遣返回台。（資料照，記者塗建榮攝）

台灣網紅晚安小雞（本名陳能釧），試圖製造流量，在柬埔寨捏造被綁架情節，被當地警方逮捕判處2年監禁。19日他終於返台，卻因涉毀損案，被依通緝犯身分逮捕，最後無保請回。今（21日）他開記者會說明2年牢獄生活，並透露自己被關時想花錢求援，結果慘遭詐騙1300萬內幕。

晚安小雞今日下午召開記者會，會中兩度起立鞠躬，針對兩年前的造假事件，向社會大眾致歉。他坦承前往柬埔寨是為了流量，但宣稱整起事件並非他主動策劃，而是受一名叫做「Selina」的大老闆慫恿。他說明，他過去曾和對方配合販售商品，這次對方以「柬埔寨現在很亂是好題材」為由，慫恿他拍攝被綁架內容，甚至宣稱有泰國皇室背景能保他平安，他才決定冒險，沒想到卻因此身陷囹圄。

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晚安小雞透露，他一入獄就遭毆打，在獄中服刑期間，家人與他急於尋求減刑機會，卻在焦急之下，淪為多方詐騙集團的肥羊，前後共被騙走約1300萬台幣。他詳述，最初是監獄內的兩名中國籍員工，以打電話回家一次收300美金為由向他收錢，接著2人又打電話，向其家人索討12萬美金虛擬貨幣，結果根本沒效果。

隨後，又有朋友介紹一名自稱在皇室工作的「將軍」，聲稱能在國王生日時申請減刑，結果到國王生日之後都沒消息，又害他的家人被騙走11萬美金。

晚安小雞更指控，最後一次詐騙，竟是來自最初提議拍片的「Selina」。對方介紹一名泰國佛牌業者「阿贊爹」，聲稱認識柬埔寨總理洪馬內的姪子「洪杰」，並開價1200萬泰銖保證放人。他家人先支付了400萬台幣訂金，對方原定剩餘款項，等人在泰國邊境交接再付，後來「阿贊爹」又在探監時改口，表示要支付完剩下的800萬元才能放人，還拿出偽造的減刑文件給他看。

晚安小雞感嘆，直到回到台灣，才驚覺這一切都是騙局，甚至連自己最親信的人都參與其中。他也表示，自己遭滯留期間，「Selina」疑似還和媒體爆料，放送捏造、抹黑消息，試圖影響外界對他觀感，甚至阻止他回到台灣。

他清點，自己一共被騙23萬美金加上400萬台幣，折合台幣總額約1300萬元。目前他已經針對400萬遭「Selina」詐騙，以及「Selina」未經同意販售他創立的保健商品部分報案，全案地檢署偵辦中。

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